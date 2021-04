Leaker dit que plus de téléphones bénéficient de cette nouvelle fonctionnalité passionnante du Galaxy Z Fold 3 – .

On s’attend généralement à ce que le Galaxy Z Fold 3 pliable soit le remplacement de Samsung pour le Note 21. La pénurie de puces a donné à Samsung l’excuse parfaite pour sauter une mise à jour de Note cette année, et toute la série pourrait être abandonnée au profit des pliables. Le Z Fold 3 sera le premier téléphone de Samsung doté d’un écran pliable prenant en charge le stylet S Pen. C’est une mise à niveau passionnante, pas seulement en raison de l’utilité d’un stylet lorsqu’il s’agit d’interagir avec un écran plus grand. La prise en charge du S Pen implique que le couvercle en verre pliable qui se trouve au-dessus du panneau OLED est plus durable que le modèle de l’année dernière.

Le Fold 3 pourrait également être le premier téléphone de Samsung doté de la technologie d’affichage que nous attendions tous: une caméra sous écran (UDC). Mieux encore, le Fold 3 n’est peut-être pas le seul 2021 à présenter la nouvelle technologie d’écran, car plusieurs appareils de divers fabricants chinois de smartphones seront lancés avec les mêmes écrans UDC.

Placer la caméra sous l’écran est déjà techniquement possible. Nous avons vu la technologie en démonstration il y a quelques années via des téléphones conceptuels de Chine. ZTE a lancé le premier téléphone commercial avec une caméra placée sous l’écran l’automne dernier.

La technologie permet aux fabricants de smartphones de créer des designs parfaits pour tous les écrans. Il n’y a pas besoin d’une encoche ou d’un affichage perforé si les capteurs et les caméras peuvent être positionnés sous l’écran. La partie d’affichage les recouvrant montrerait toujours des images. Mais la lumière atteindrait la caméra à travers ces pixels pour les photos et les vidéos.

La qualité des photos est probablement le problème qui a retardé l’arrivée des designs UDC. Les vendeurs de smartphones ont probablement dû concevoir des algorithmes pour aider à l’imagerie de selfie cam. Ce n’est que de la spéculation basée sur des concepts de téléphone UDC fonctionnels jusqu’à présent. Les caméras sous-écran devraient offrir des performances de caméra comparables à celles disponibles dans la conception de caméras selfie traditionnelles, car les selfies restent très populaires.

La deuxième moitié de l’année est celle où la caméra sous affichage fait officiellement ses débuts, y compris au moins Samsung (pliable), Xiaomi (MIX4), OPPO (pliable), vivo et ZTE (version grandement améliorée) – Univers de glace (@UniverseIce) 19 avril 2021

Le leaker de longue date de Samsung, Ice Universe, a déclaré sur Twitter que plusieurs smartphones présenteraient des conceptions UDC dans la seconde moitié de l’année, «y compris au moins Samsung (pliable), Xiaomi (MIX4), Oppo (pliable), Vivo et ZTE (grandement version améliorée).”

Avant cela, l’initié a affirmé que Samsung utiliserait sa technologie UPC dans le Fold 3. UPC est l’abréviation de Under Panel Camera, une technologie que Samsung a discrètement dévoilée en janvier lors d’une série de promotions vidéo pour ses tout nouveaux écrans OLED pour ordinateurs portables – voici l’un d’eux.

Samsung a annoncé les différents avantages des écrans OLED pour les ordinateurs portables. Selon Samsung, ce n’est pas seulement la qualité d’image qui bénéficie d’une amélioration significative de l’OLED. Ses panneaux OLED prennent également en charge des taux de rafraîchissement de 90 Hz et permettent aux fabricants d’ordinateurs portables de créer des appareils avec des rapports écran / corps plus grands grâce à la technologie UPC. On ne sait pas quels ordinateurs portables seront dotés d’écrans UPC OLED de Samsung, mais le géant coréen dévoilera ses propres appareils Galaxy Book 2021 la semaine prochaine, y compris les options OLED.

Si la technologie UPC existe pour les écrans d’ordinateurs portables, Samsung est probablement prêt à l’utiliser également dans les smartphones. Bien que les ordinateurs portables ne soient pas utilisés pour la photographie de selfie aussi souvent que les téléphones, l’appareil photo joue un rôle tout aussi important. La pandémie a obligé davantage de personnes à travailler à domicile, ce qui a conduit à une utilisation accrue des webcams. Les logiciels de visioconférence ont connu un essor important pendant la crise sanitaire, et certains fournisseurs d’ordinateurs portables ont cherché à offrir aux clients de meilleures performances de webcam par rapport à leurs modèles 2021. Tout ordinateur portable doté de la technologie UPC devrait offrir une excellente expérience de caméra.

Bien que le fuyant ait un excellent bilan pour prédire les mouvements de Samsung, il ne s’agit que d’une rumeur, donc rien ne peut être confirmé pour le moment. Cependant, des entreprises telles que Xiaomi et Oppo ont présenté leurs premiers écrans UDC il y a quelques années. S’attendre à ce qu’ils soient à la pointe de la conception de téléphones UDC a beaucoup de sens.

Par ailleurs, l’iPhone 13 d’Apple aurait une encoche plus petite, le fabricant de l’iPhone travaillant déjà sur une conception de téléphone comportant des composants Face ID sous l’écran.

