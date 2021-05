Leaker dit que Samsung passera probablement au mystérieux nouveau système d’exploitation mobile de Google – .

Fuchsia OS n’est plus seulement une rumeur sauvage sur un système d’exploitation qui pourrait un jour remplacer Android et aider Google à se débarrasser de la chose la plus ennuyeuse de son système d’exploitation mobile. Lorsque Fuchsia sera déployé sur les appareils commerciaux, il offrira à Google quelque chose qu’Android ne pourrait jamais, la possibilité de contrôler réellement les versions de logiciels sur tous les appareils, comme Apple le fait avec iOS. C’est du moins ce que disent les rumeurs. Construit à partir de zéro, Fuchsia fonctionnera sur des appareils avec divers facteurs de forme, des smartphones et tablettes aux ordinateurs portables et aux appareils intelligents sans écran. Le nouveau système d’exploitation devrait offrir une sécurité et une confidentialité améliorées, selon les rapports. Et il exécutera toutes les applications Android existantes, ce qui sera une fonctionnalité cruciale si Google espère faire passer les clients d’Android à Fuchsia.

La prise en charge des fournisseurs d’appareils Android est également essentielle pour cette transition, et un des principaux fuyards affirme désormais que Samsung adoptera probablement Fuchsia à l’avenir.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Ice Universe, un initié bien connu de Samsung, divulgue régulièrement des détails sur les appareils Samsung inédits, et vendredi, il a publié cette déclaration inattendue: «Il est très possible que Samsung adopte Fuchsia OS à l’avenir.»

Il est très possible que Samsung adopte Fuchsia OS à l’avenir – Univers de glace (@UniverseIce) 14 mai 2021

C’est inattendu car rien n’indique que Fuchsia sera bientôt déployé auprès des OEM, bien que nous ayons vu des preuves indiquant que les premières versions bêta de Fuchsia pourraient être proches. Ou, en d’autres termes, Google pourrait bientôt présenter les capacités de Fuchsia à un public plus large, pas seulement aux développeurs qui cherchent à le soutenir dès son déploiement.

Le fait que Samsung pourrait adopter Fuchsia OS à l’avenir ne devrait pas vraiment faire l’objet d’un débat. Samsung n’a d’autre choix que d’utiliser le système d’exploitation que Google crée pour les appareils mobiles. Samsung a essayé de créer son propre système d’exploitation mobile avec Tizen, mais il a échoué de manière spectaculaire. D’un autre côté, Samsung développe l’interface utilisateur qui se trouve au sommet d’Android sur ses appareils, comme il l’a toujours fait. L’entreprise pourrait donc tenter de proposer son propre système d’exploitation pour les smartphones et les tablettes à l’avenir. Il pourrait même charger Android tout seul, tout comme Huawei a été contraint de le faire après que les États-Unis lui aient interdit de travailler avec Google.

Mais Samsung et Google travaillent plus étroitement qu’avant. Samsung développerait la puce Google personnalisée qui alimentera les téléphones Pixel 6 cette année.

En outre, Samsung a pris une décision clé qui indique son engagement envers le système d’exploitation mobile de Google l’année dernière. Samsung a promis d’offrir trois ans de mises à jour Android à une large gamme d’appareils Android, pas seulement aux produits phares. C’était un changement bienvenu par rapport à l’attitude précédente de Samsung envers les mises à jour Android. Les Galaxy S et Note seraient toujours les premiers à exécuter la dernière version d’Android, mais Samsung n’a jamais fait partie de la prochaine série d’entreprises à déployer ces mises à jour. Désormais, les mises à jour Android sont publiées plus tôt qu’avant, et Samsung les apporte à plus d’appareils.

Supposons que Fuchsia donne à Google la possibilité de mettre à jour tous ses gadgets simultanément, tout comme Apple le fait avec iOS. Dans ce cas, Samsung voudra sûrement avoir Fuchsia sur ses smartphones et tablettes dès que possible.

Depuis que nous avons déjà mentionné Huawei, le fabricant chinois de combinés développe son propre système d’exploitation de type Fuchsia appelé HarmonyOS, qui fonctionnera sur les futurs smartphones Huawei. Selon des rumeurs récentes, d’autres fournisseurs chinois de smartphones pourraient également être intéressés par HarmonyOS. Mais le problème avec tout ce sur quoi Huawei peut travailler est qu’il peut ne pas exécuter les applications Android existantes par défaut. Fuchsia, en revanche, le fera.

Cela dit, nous lisons encore trop dans le message de ce fuiteur. Nous n’avons aucune idée du moment où Fuchsia sera dévoilé ni du temps qu’il faudra pour qu’il atteigne les smartphones et autres appareils. Espérons que Google I / O de la semaine prochaine pourrait nous offrir quelques indices à cet égard.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.