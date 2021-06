Leaker fait allusion aux mises à jour de HomeKit, pas de nouveau matériel et plus encore pour la WWDC21

in

Comme nous sommes à quelques heures du keynote de la WWDC21, il y a encore de la place pour les rumeurs et les informations de dernière minute. Selon le leaker L0vetodream, Apple n’introduira probablement aucun nouveau matériel à la WWDC 2021.

Au cours du dernier mois, nous avons entendu des fuites, telles que YouTuber Jon Prosser, qu’Apple annoncerait un nouveau MacBook Pro lors de la WWDC 2021. L0vetodream s’avère avoir raison : Apple ne se concentrera que sur ses versions logicielles aujourd’hui.

Dans un tweet, on a demandé à L0vetodream si Apple introduirait un nouveau matériel lors de la keynote de la WWDC21. Bien qu’il ne soit pas certain s’il ne fait que deviner ou s’il dispose d’informations réelles, cela semble n’impliquer aucun nouveau matériel pour la WWDC 2021. la sortie est encore dans quelques mois au moins.

La dernière fois qu’Apple a présenté du matériel à la WWDC, c’était il y a deux ans à la WWDC 2019. À cette époque, Apple a présenté le nouveau Mac Pro et le Pro Display XDR.

L0vetodream taquine également une “nouvelle interface utilisateur”. Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, Apple pourrait apporter des modifications à l’écran de verrouillage de l’iPhone et de l’iPad, au centre de notification et aux notifications elles-mêmes. watchOS a également été répandu pour obtenir des améliorations d’interface.

Les gens s’attendent également à des mises à niveau majeures sur iPadOS 15 pour tirer pleinement parti de la nouvelle puce M1 sur l’iPad Pro de cinquième génération. Dans un rapport de Bloomberg ce week-end, Mark Gurman a écrit qu’Apple « facilitera l’utilisation de plusieurs applications en même temps » sur l’iPad. iPadOS 15 pourrait également inclure la prise en charge des widgets App Library et Home Screen.

L0vetodream a également tweeté à propos des nouvelles Apple TV et HomePod mini. Il a déclaré : « La sortie des nouveaux VTT et HomePod mini n’est en fait qu’un pas dans la bonne direction. Je pense qu’il y aura de nouvelles améliorations dans HomeKit.

Il suggère que la technologie Thread et l’Ethernet Gigabit pourraient être un avant-goût des améliorations apportées au HomeKit, car ces deux appareils sont les hubs de la maison intelligente et recevront plus d’attention lors de la keynote de la WWDC21.

我感觉14寸和16寸应该还没那么快 – (@L0vetodream) 7 juin 2021

Voici les dernières rumeurs pour la keynote de la WWDC21 :

