Leaker révèle un spoiler déchirant de “Guardians 3” de Marvel

Nous avons encore deux ans à attendre avant que Marvel ne publie Guardians of the Galaxy Vol. 3, il semble donc trop tôt pour parler de spoilers potentiels pour le film très attendu. Le film sera présenté en avant-première le 5 mai 2023, le tournage principal devant commencer fin novembre. Beaucoup de choses peuvent changer d’ici avril 2022, date à laquelle le tournage pourrait se terminer. Et beaucoup de choses peuvent changer même en post-production. C’est-à-dire que tout spoiler de l’intrigue de Guardians 3 que nous voyons aujourd’hui pourrait ne plus être valide dans quelques mois. Et nous espérons déjà que ce spoiler déchirant ne se réalisera pas. Avant d’aller plus loin, nous vous avertirons que les spoilers potentiels suivent ci-dessous.

Nous verrons certains des Gardiens dans Thor: Amour et Tonnerre le 6 mai 2022. Cela pourrait indiquer où ils se dirigent avant le lancement de Gardiens 3.

La dernière fois que nous avons vu les Gardiens, ils se lançaient dans un tout nouveau voyage aux côtés de Thor (Chris Hemsworth). Peter Quill (Chris Pratt) et Thor se battaient déjà pour le contrôle du navire, pour le plus grand plaisir du reste de l’équipage. La réalité est que deux autres membres des Gardiens sont bien mieux placés pour diriger l’équipe dans cette chronologie particulière : Nebula (Karen Gillan) et Rocket (Bradley Cooper).

Le déchirant spoiler de l’intrigue des Gardiens 3

Ces deux-là sont devenus de vrais Avengers entre Infinity War et Endgame. Ils ont pratiquement abandonné l’espoir de retrouver leurs amis, mais ils ont joué un rôle crucial en battant Thanos. Mais ils ont beaucoup d’expérience pour réparer les torts sur Terre et autour de l’univers. Et nous les avons adorés dans Endgame.

Tous les films MCU ne doivent pas livrer une mort déchirante comme l’ont fait Infinity War et Endgame. Mais si une fuite est correcte, nous pourrions obtenir exactement cela dans Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Un rédacteur du nom de MyTimeToShineHello a partagé plusieurs détails Marvel précis en ligne dans le passé. D’autres utilisateurs de Reddit ont remarqué qu’il avait publié des détails corrects sur l’intrigue de l’épisode 5 de Loki. Le leaker a révélé que Kid Loki avait tué Thor dans une chronologie et que les variantes étaient envoyées à Alioth. Le leaker a également révélé qu’Olga Kurylenko est la Taskmaster de Black Widow.

Tout cela indique que le leaker a accès aux secrets de Marvel. MyTimeToShineHello a également publié des détails sur d’autres films Marvel. Ils ont dit quand le grand secret de No Way Home serait révélé. Et ils ont dit que Marvel avait tourné plusieurs fins de Spider-Man 3 pour empêcher le public de découvrir qui meurt dans ce film.

Cela nous amène au nouveau spoiler de l’intrigue Guardians 3 du leaker. Ils ont dit sur Reddit il y a quelques mois que Rocket allait mourir. C’est une révélation massive et qui va briser tous nos cœurs. Rocket a eu un arc incroyable jusqu’à présent, et nous ne sommes pas prêts à le voir partir.

Le script réel est “incroyable”

Comme je l’ai dit plus tôt, beaucoup de choses peuvent changer dans les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 scénario. Même si cette fuite avait accès aux détails réels de l’intrigue, et même si le spoiler ci-dessus est exact, nous aurons besoin de beaucoup de temps pour le confirmer.

Mais le script de Guardians 3 existe déjà, puisque James Gunn l’a terminé. L’actrice de Nebula Karen Gillan l’a lu et a dit à Variety que “c’est incroyable”. Elle a développé cela dans une interview avec Collider, où elle a mentionné «des larmes complètes» en le lisant:

J’ai lu ce script avec Pom Klementieff, qui joue Mantis. Nous l’avons lu ensemble et nous avons tous les deux pleuré et ri, mais il y avait des larmes pleines. C’est incroyable, je pense que c’est le travail le plus fort de James à ce jour avec les Gardiens et c’est tout simplement génial. C’est brillant et c’est émouvant et c’est drôle et c’est toutes ces choses que vous voulez.

Elle a taquiné Variety, nous verrons un « côté plus idiot de Nebula » dans Thor 4 de Taika Waititi l’année prochaine. Mais c’est le seul spoiler que vous obtiendrez d’elle.

