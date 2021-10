Leaker revendique un iMac Pro avec des puces M1 Pro/M1 Max, un écran mini-LED ProMotion et plus prévu pour le premier semestre 2022

Dylandkt, qui a bâti sa réputation concernant les fuites d’Apple au cours de la dernière année, a partagé des informations sur un éventuel nouvel iMac ou iMac Pro qui pourrait être lancé au cours du premier semestre 2022.

Selon ses informations, ce nouvel iMac, dont on ne sait toujours pas s’il pourrait s’agir du remplacement 27 pouces ou d’un nouvel iMac Pro, comportera de nombreuses fonctionnalités des nouveaux Mac M1.

En commençant par l’écran, Dylan dit que cet iMac Pro sera doté de la technologie miniLED et de ProMotion, deux fonctions disponibles avec le nouveau MacBook Pro. Bien qu’il ne dise pas quelle sera la taille de l’écran, le leaker pense qu’il aura un design similaire à celui de l’iMac 24 pouces et du Pro Display XDR.

Il est important de noter que les deux produits ont des conceptions différentes, ce que nous pourrions supposer que Dylan dit que celui-ci aura un aspect plus carré plutôt que des bordures arrondies, ce que nous avions avec les anciens Mac. Une autre chose qui différencie l’iMac 24 pouces de ce nouveau modèle, ce sont les lunettes noires.

Dylan pense que ce nouvel iMac Pro aura une configuration de modèle de base de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, tout comme le nouveau MacBook Pro. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de choisir entre les puces M1 Pro et M1 Max.

Dans un autre tweet, le leaker dit qu’il y a « peut être une configuration supplémentaire, mais pour le moment, je ne peux pas le dire avec certitude. »

Pour le bonheur des utilisateurs, cet iMac Pro devrait comporter un port HDMI, un emplacement pour carte SD et des ports USB-C. Tout comme l’iMac 24 pouces, celui-ci devrait comporter Ethernet sur la norme de brique.

Dylan dit également que Face ID a été testé pour ce Mac, bien que cela ne soit pas confirmé. Cette semaine, les dirigeants d’Apple ont expliqué pourquoi ils n’avaient pas implémenté Face ID sur le MacBook Pro, malgré l’encoche, et ont déclaré que Touch ID apportait une meilleure expérience :

Tom Boger, vice-président du marketing des produits Mac et iPad d’Apple, a déclaré dans l’interview que « Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier ».

Pour son prix, Dylan s’attend à ce que cet iMac Pro commence à plus de 2 000 $. Si c’est le prix, personnellement, c’est probablement un remplacement pour l’iMac Intel 27 pouces plutôt qu’un tout nouvel iMac Pro, qui a été abandonné il y a quelques mois. Même si, le leaker dit que « le candidat de nommage interne actuel pour cet appareil est » iMac Pro « . »

Étant donné que cet iMac devrait être lancé au cours du premier semestre 2022, date à laquelle les gens s’attendent à un MacBook Air repensé et à un remplacement d’iMac 27 pouces, nous entendrons encore beaucoup de rumeurs, de fuites et d’analystes. Vous pouvez trouver ci-dessous le fil de discussion de Dylan sur tout ce qu’il dit qu’il va arriver avec ce nouvel iMac Pro.

iMac (Pro)

Promotion et Mini Led

Modèle de base 16 Go de RAM 512 Go de stockage

M1 Pro et Max

Cadres sombres

HDMI, carte SD, USB C

Conception similaire à iMac 24 et Pro Display XDR

Prix ​​de départ égal ou supérieur à 2000 dollars

Ethernet sur brique standard

Face ID a été testé (non confirmé)

1H 2022 – Dylan (@dylandkt) 30 octobre 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :