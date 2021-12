Leaker sauvegarde le nouveau Pro Display XDR d’Apple avec du silicium personnalisé, plus

En juillet, . a annoncé qu’Apple testait un nouvel écran externe avec une puce A13 dédiée et Neural Engine. Maintenant, une fuite corrobore également le fait que la société semble travailler sur un Pro Display XDR amélioré de 32 pouces avec du silicium personnalisé.

Dylandkt a été le leaker le plus important au cours de la dernière année concernant les annonces d’Apple, et il est de retour aujourd’hui avec un fil Twitter sur trois écrans sur lesquels la société est en cours de développement. Il écrit:

Il y a trois écrans fabriqués par LG emballés dans des boîtiers sans marque pour une utilisation en tant que moniteurs externes qui sont en cours de développement. Deux d’entre eux ont les mêmes spécifications que les prochains écrans iMac 27 pouces et 24 pouces actuels. L’autre écran semble être un Pro Display XDR amélioré de 32 pouces. Malgré l’absence de marque, on peut au moins supposer que cet écran sera de marque Apple.

Ensuite, Dylan dit qu' »il semble y avoir une référence au silicium personnalisé alimentant l’écran de 32 pouces », qui pourrait être la prochaine génération du Pro Display XDR 2019. D’un autre côté, il pense que les autres écrans 24 pouces et 27 pouces ne comporteront pas de silicium personnalisé, car il n’a pu trouver aucune référence.

Une autre particularité de ces écrans est que les moniteurs 27 pouces et 32 ​​pouces « semblent avoir des écrans miniLED et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz », ce qui corrobore un récent rapport de DSCC selon lequel le prochain iMac Pro comportera ces technologies et cette taille d’écran. .

Voici ce que . a écrit en juillet à propos de ce nouveau moniteur externe qui pourrait être un Pro Display XDR de nouvelle génération :

Le nouvel écran est développé sous le nom de code J327, mais à ce stade, les détails sur les spécifications techniques ne sont pas clairs. Selon des sources, cet écran aura un SoC fabriqué par Apple, qui est actuellement la puce A13 Bionic, la même que celle utilisée dans la gamme iPhone 11. En plus de la puce A13, l’écran externe est doté du moteur neuronal, qui accélère les tâches d’apprentissage automatique.

Que pensez-vous de cette rumeur ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

