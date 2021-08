Leaker suggère l’Apple Watch Series 7 avec deux nouvelles tailles

À l’approche de l’événement Apple prévu en septembre, il y a plus de rumeurs et de fuites sur les produits à venir qui seront annoncés. Maintenant, un leaker prétend que l’Apple Watch Series 7 aura deux nouvelles tailles, mais les “nouveaux et anciens bracelets sont universels”.

Comme publié sur le réseau social chinois Weibo (via MacRumors), l’utilisateur UnclePan, qui a partagé des nouvelles concernant le plan d’Apple dans le passé, a déclaré que la société pourrait lancer une Apple Watch Series 7 avec 41 mm et 45 mm cette année.

Que ce soit le cas, ce sera le deuxième changement de la taille d’affichage de l’Apple Watch depuis 2018, lorsque Apple a introduit un écran 30% plus grand avec l’Apple Watch Series 4.

Lorsque le modèle original a été dévoilé, Apple a proposé sa smartwatch avec 38 mm et 42 mm. En 2018, il est passé à 40 mm et 44 mm. Si la fuite est correcte, l’Apple Watch Series 7 proposera des tailles d’écran de 41 mm et 45 mm.

Il y a quelques mois, le YouTuber Jon Prosser a déclaré que la nouvelle Apple Watch aurait un design plat, apportant également sa première refonte depuis 2018. Que ce soit le cas, cela pourrait être une raison pour laquelle la taille de l’écran pourrait être un peu plus grande cette année.

La semaine dernière, dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a écrit que l’Apple Watch Series 7 aura un “peu d’une refonte” avec des écrans plus plats et une technologie d’écran mise à jour ainsi qu’un processeur plus rapide.

Il a également écrit en juillet que la prochaine montre comportera une lunette d’affichage plus fine, ce qui correspond à la rumeur actuelle.

Nous sommes encore à quelques semaines d’une annonce. Que pensez-vous des rumeurs jusqu’à présent? Envisagez-vous d’acheter la prochaine Apple Watch ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :