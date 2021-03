Leaker suggère que les AirTags pourraient coûter environ 39 $ et être plus petits qu’un Tile Pro

En plus de nouveaux détails sur l’iPhone 13 Pro, le leaker Max Weinbach via EverythingApplePro a également apporté un nouvel éclairage sur les AirTags. Selon Weinbach, les AirTags pourraient coûter environ 39 $, alors qu’il a également fourni plus de détails sur la taille des accessoires …

Weinbach est cité dans la vidéo comme disant:

Les AirTags mesurent 32 mm x 32 mm x 6 mm. En ce qui concerne le fonctionnement interne des AirTags, il utilisera le réseau Find My from devices pour envoyer l’UUID de l’AirTag aux serveurs Apple pour le ping. Aucune autre donnée des balises n’est transférée. Je suppose qu’il n’y a qu’une balise BLE qui diffuse à tout moment les iPhones. Les balises peuvent également collecter des informations sur d’autres balises à proximité, ce qui leur permet de se décoller les unes des autres. Ainsi, lorsque les balises entrent en contact avec d’autres balises, elles transmettent ces données.

Cette taille rendrait les AirTags légèrement plus petits que le populaire tracker d’objets Tile Pro, qui mesure 42 mm x 42 mm x 6,5 mm.

Une source fiable L0vetodream avait précédemment signalé que les AirTags pourraient être disponibles en deux tailles différentes, mais cela n’est pas mentionné dans la vidéo d’aujourd’hui de EverythingApplePro. Il se peut qu’Apple ait abandonné ses plans pour deux tailles d’AirTags, ou que Weinbach rapporte simplement l’une des deux tailles.

Weinbach spécule également que les AirTags pourraient coûter environ 39 $, mais il s’agit plus d’une estimation que d’informations concrètes. « Nous nous attendons à ce que les AirTags soient des accessoires et ils estiment le prix à environ 39 $, mais c’est une estimation », a déclaré Weinbach dans la vidéo sur la base d’informations provenant d’une « source de vente au détail ».

Les AirTags font l’objet de rumeurs depuis près de deux ans à ce stade, mais ils devraient enfin sortir cette année. Vous pouvez suivre toutes les dernières rumeurs AirTag dans notre guide complet ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: