Leaks prétend que ce sera le premier film MCU où les Avengers et les X-Men se rencontrent

Spider-Man: No Way Home est peut-être le film MCU le plus attendu de 2021, mais ce n’est pas le plus excitant de la phase 4 du MCU. Rien que cette année, nous obtenons une toute nouvelle équipe de super-héros avec Eternals, l’un des plus ambitieux projets MCU jamais réalisés. L’année prochaine, nous plongerons dans la folie avec la suite de Doctor Strange 2. Nous vous avons déjà dit que Doctor Strange dans le multivers de la folie sera l’un des films de phase 4 les plus excitants. C’était bien avant que le film ait un script final. Les rumeurs actuelles de Doctor Strange 2 ont un type de poids différent. C’est parce que Marvel a déjà terminé le tournage principal du film plus tôt cette année. Et les fuites ne font que devenir plus excitantes, comme la révélation que le grand méchant de Doctor Strange 2 apportera les X-Men au MCU.

Remarquez, absolument des spoilers massifs suivent ci-dessous. Contrairement à No Way Home, ce sont des secrets multivers que peu de gens connaissent, vous voudrez donc les éviter si vous détestez les spoilers.

Les mutants X-Men de Marvel

Marvel a confirmé fin juillet 2019 qu’il travaillait sur des projets X-Men. C’était juste après la fin de la saga Infinity. Kevin Feige avait annoncé de nombreux projets de la phase 4 que nous regardons maintenant sur Disney Plus et dans les salles. Mais Feige a seulement dit aux fans que des projets de mutants étaient en cours, sans révéler de titres, de distributions ou de fenêtres de sortie.

Deux ans plus tard, les X-Men du MCU sont toujours un mystère. Eh bien, il y avait ce type dans WandaVision. Et puis il y avait un autre gars dans ce film. De plus, techniquement, Deadpool est un mutant. Mais Marvel n’a encore rien annoncé concernant le groupe X-Men. Nous n’avons aucune idée de quand et comment ils seront dévoilés dans le MCU.

Comme avec les Eternals, Marvel doit découvrir un grand mystère. Que faisaient les mutants sur la planète pendant que les Avengers sauvaient la situation ? C’est là que Doctor Strange 2 pourrait vous aider.

Hugh Jackman jouant Wolverine dans Logan. Source de l’image : Renard

Doctor Strange 2 pourrait avoir plus de mutants X-Men

Après tout, nous avons vu toutes sortes de rumeurs folles au cours des dernières années disant que Multiverse of Madness comportera de nombreux camées surprises. La semaine dernière, nous avons appris que Charles Xavier (Professeur X) apparaîtra dans Doctor Strange 2. Nous en avons même vu certains affirmer que Patrick Stewart jouerait le leader des X-Men dans la suite de Doctor Strange plutôt que James McAvoy.

Selon le scoop de Grace Randolph, c’est plus d’un mutant qui tombe dans Doctor Strange 2. Et encore une fois, nous ne comptons même pas Deadpool (Ryan Reynolds) ici. Elle ne révélerait aucun nom de super-héros, mais elle a dit que divers X-Men apparaîtront dans le film. Le YouTuber ne sait pas si c’est l’ancien garde X-Men ou les jeunes acteurs que Marvel utilisera. Après tout, Fox a proposé deux gammes X-Men différentes dans ses films.

Bien qu’il ne soit pas clair si Marvel conservera l’un des anciens acteurs de Fox dans ses futures listes X-Men, il existe une explication pour laquelle Feige & Co. voudrait les mutants de Fox. Comme l’explique Randolph, les 13 films Fox X-Men ont rapporté 6 milliards de dollars au box-office. La franchise est très suivie et les fans aimeraient voir des personnages de Fox dans le MCU. C’est la raison pour laquelle No Way Home est si incroyablement excitant en ce moment. Tobey Maguire et Andrew Garfield vont devenir des variantes de Spider-Man, rejoignant le MCU dans le processus.

Si la révélation que plusieurs héros X-Men de Fox arrivent au MCU n’est pas assez folle, nous avons un autre choc. Le même Randolph a expliqué que le grand nouveau méchant de Marvel pour Doctor Strange dans le multivers de la folie amènera les mutants au MCU.

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Ça va être Wanda tout le long

Les premières rumeurs de Doctor Strange 2 disaient que Wanda (Elizabeth Olsen) serait une énorme surprise. Elle sera l’un des méchants ou un antagoniste majeur. Même l’affirmation de la semaine dernière selon laquelle le professeur X viendrait au film incluait Wanda. Les deux se battraient dans le film, selon les fuites.

À l’époque, nous avons dit qu’il n’était pas clair à quel point Wanda serait une méchante dans Doctor Strange 2. Randolph explique qu’elle sera assez grande. Et un méchant assez dangereux aussi. La YouTubeuse a déclaré qu’elle savait que Wanda apporterait certains des X-Men de Fox à la suite de Doctor Strange.

Randolph nous rappelle que Wanda est une mutante dans les bandes dessinées, où elle est la fille de Magneto. Wanda s’est débarrassée des mutants dans les bandes dessinées. Ce serait donc “très poétique” pour elle de les amener au MCU.

“J’ai entendu dire qu’elle est la méchante de Doctor Strange 2″, a-t-elle déclaré, ajoutant que Wanda ” combattra tout le monde alors qu’elle essaie vraisemblablement de sauver ses enfants et est poussée à la folie par le Darkhold, qui est connu pour corrompre quiconque le lit. ” Nous avons vu pour la dernière fois Wanda s’enseigner la magie de Darkhold pendant les post-crédits de WandaVision.

Nous avons vu Wanda vouloir devenir une méchante dans l’émission Disney Plus pour protéger sa famille. C’est son chagrin qui l’a humanisée, et nous n’avons commencé à l’explorer que dans WandaVision.

Combattre certains des Avengers dans Doctor Strange 2

“Comme dans les bandes dessinées, les actions de Wanda pourraient la mettre en désaccord avec ses collègues héros, mais ses motivations seront très sympathiques”, a déclaré Randolph. Le YouTuber a également taquiné l’incroyable confrontation Wanda contre Avengers. “Wanda étant un méchant de la “House of M” [comics] et ce qu’elle a fait, et ce qu’elle a fait aux Avengers est emblématique. Et donc, pour la libérer dans le MCU… croyez-moi, ce sera une vision à voir.

“Tout le monde aime un bon méchant, et comme c’est un méchant, elle pourra se lâcher”, a déclaré Randolph tout en ajoutant que Wanda sera probablement rachetée d’ici la fin.

Doctor Strange dans le multivers de la folie sera lancé le 25 mars 2022, en supposant que le calendrier actuel soit respecté. Nous avons tout le temps de voir comment No Way Home se connecte à la suite de Doctor Strange et d’en savoir plus sur les secrets de cette dernière.

Le clip complet de Randolph suit ci-dessous.