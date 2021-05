Leal et Semmler font sensation à Vigo

12/05/2021 à 22:18 CEST

Le jeune duo formé par Miguel Semmler Oui Javi leal a donné la cloche en huitièmes de finale de la Cupra Vigo Open après avoir battu l’un des couples vétérans, Agustín Gómez Silingo Oui Mati Diaz 6-1, 4-6, 6-4. Un duel qui représente la septième victoire consécutive pour cette équipe qui a surmonté une phase précédente difficile avec six matchs.

Tourné déjà en compétition, Semmler Oui Fidèle ils ont commencé le duel branché et en raison du manque de résistance de leurs rivaux, ils se sont rapidement placés avec un 3-0 sur le tableau de bord pour terminer le set en abandonnant un seul match. La réaction des favoris est arrivée dans la seconde, malgré un départ en panne. Les ruptures ont été constantes mais le partiel est tombé cette fois du côté de Silingo Oui Diaz. Lors du tour final, les débutants ont de nouveau sorti leurs meilleures armes pour mettre le jeu dans leurs poches et atteindre leur premier huitième de finale sur le circuit. Au prochain tour, les habitants seront mesurés Martin Pineiro Oui Javier González Barahona qu’ils ont éliminé Eduardo Alonso Oui Jésus Moya par un double 6-3.

Un huitième dans lequel ils entreront en jeu Juan Lebron Oui Ale Galán, couple numéro un, qui aura comme premier rival Sergio Alba Oui Francisco Gil. Un duo qui arrive après un duel disputé contre Jorge Ruiz Oui Diego Ramos (6-7, 6-4 et 6-2).

Pour sa part, Franco Stupackzuk Oui Ale ruiz, vainqueurs du dernier Open de Madrid et finalistes à Alicante, affronteront Miguel Yanguas et Ivan Ramirez après avoir éliminé Teodoro Zapata Oui Benjamin Tison par 4-6 et 2-6.

Pablo Lima Oui Agustin Tapia Juan Cruz et Javier Garrido seront mesurés tout en Pablo Lijo Oui Adrian Allemandi les visages seront vus avant Francisco Navarro Oui Martin Di Nenno. Image de balise Ramiro Moyano Oui José Rico seront pour leur part les rivaux de Uri Botello Oui Javi ruiz qui a balayé ces seizièmes à Arturo Coello Oui Miguel Lamperti par 3-6, 2-6.

Maxi sanchez Oui Luciano Capra jouera un autre des huitièmes de finale contre Jorge Nieto Oui Juan Martin Diaz, après avoir éliminé Fede Chingotto Oui Juan Tello. Les derniers à rencontrer son rival étaient les finalistes de l’Open de Madrid, Fernando Belasteguín Oui Sanyo gutierrez, dispensé de ce premier tour des seizièmes. Vos premiers rivaux seront Lucas Bergamini Oui Lucas Campagnolo après être parti dans la gouttière Ernesto Moreno Oui Denis Tomas (7-5, 6-3).

Dans le box des femmes, Paula Josemaría Oui Ariana Sanchez, dispensés du premier tour en tant que champions de l’Open de Madrid, seront mesurés à leurs débuts à Vigo à Aranzazu Osoro Oui Victoria Iglesias. Les finalistes à Madrid, Lucia Sainz Oui Beatriz Gonzalez commencera avant Araceli Martinez Oui Sandra Hernandez. La surprise du jour est venue de la main de Jessica Castelló Oui Alix Collombon qu’ils ont éliminé Cecilia Reiter Oui Carolina Navarro dans un vrai match à trois sets et dans lequel ils verraient revenir un avantage partiel (1-6 / 6-3 / 6-2).