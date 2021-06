Leandra Medine Cohen s’associe à Closed pour une collection capsule – WWD

Leandra Medine Cohen, fondatrice du site de mode Man Repeller, s’est offert un nouveau poste. Elle s’est associée à Closed, la marque de vêtements allemande, sur une collection capsule qui sera lancée en octobre.

La capsule se compose de six pièces essentielles de la garde-robe, dont une veste, une chemise en jean et un jean inspirés du style personnel de Medine Cohen. Il sera disponible sur Closed.com et chez certains détaillants dans le monde.

Les prix de détail varient de 215 $ à 640 $, et le partenariat n’est valable que pour l’automne.

Ensemble, Closed et Medine Cohen reverseront un pourcentage des ventes de la collection capsule à une organisation caritative. La marque publiera également une vidéo et des images de campagne réalisées par le photographe Cass Bird avec la direction créative de Lee Schwartz.

“Le processus de conception avec Leandra a été très naturel et amusant de notre côté et nous avons apprécié qu’elle soit impliquée dans tous les aspects. Cela a finalement conduit à un produit qui se sent également fermé et Leandra », a déclaré Gordon Giers, PDG et cofondateur de Closed.

Medine Cohen a déclaré: “Travailler avec Closed sur cette collection capsule après plus d’un an sans aucune excuse pour m’habiller m’a rappelé que même à travers l’envie de me surestimer avec des couches de couleurs, de tissus et d’imprimés, il n’y a absolument rien comme le confort de glisser dans un jean bien fait avec une chemise assortie, ou le sentiment de commodité et d’excitation dans un pull, ou combien de plaisir vous pouvez avoir dans un pantalon kaki. J’espère que ce sont les vêtements qui nous soutiennent dans la sphère publique.

Closed, qui a été fondée en 1978, possède des magasins indépendants en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suisse, et est stocké chez des partenaires commerciaux clés aux États-Unis et dans le monde. Elle produit plusieurs collections pour femmes et hommes : prêt-à-porter, chaussures, accessoires et jeans, 100 % faits à la main en Italie.

Medine Cohen a dirigé Man Repeller de 2010 à 2020 et a collaboré avec des marques telles que Christian Dior, Kate Spade, Matchesfashion et PayPal. Elle a démissionné de Man Repeller en juin dernier à la suite d’allégations de discrimination et de critiques concernant le manque de diversité sur le site. À l’époque, Cohen a posté: “L’équipe mérite une chance de vous montrer ce que Man Repeller peut être avec moi sur la touche, alors je vais prendre du recul et les laisser vous montrer.” Le site a cessé ses activités le 23 octobre 2020 et a cessé de publier de nouvelles histoires.

