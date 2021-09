Leandro Bolmaro officialise sa signature pour les Minnesota Timberwolves

Fini les doutes et les rumeurs sur l’avenir de Léandro bolmaro. Le talentueux joueur argentin a mis un terme à sa carrière en Europe, où il ne s’est pas fait remarquer autant que prévu au FC Barcelone, dans une expérience qui lui a apporté de grands bénéfices en termes d’intelligence de jeu et de développement professionnel. A 21 ans, Bolmaro est déjà à Minneapolis prêt à signer son nouveau contrat avec les Minnesota Timberwolves, comme le rapporte SportsYahoo, afin de gonfler un staff plein de jeunes talents et dans lequel on s’attend à ce qu’il ait l’occasion de démontrer son c’était valeur.