Leandro Bolmaro réclame une plus grande importance

Leandro Bolmaro a découvert le pot de ses meilleures essences en tant que joueur du Barça dimanche dernier contre MoraBanc Andorra, signant sa meilleure performance blaulgrana.

Le jeune meneur argentin est passé à 26 points, avec quatre triples en cinq tentatives, réalisant pas moins de 32 points PIR., étant le joueur le plus décisif du Barça en un match qui s’est terminé par la victoire avant les deux prochains matchs sur le terrain du Zenit Saint-Pétersbourg.

Bolmaro a fait une déclaration d’intention authentique, avec un message clair à son entraîneur, Saras Jasikevicius: Je suis prêt à jouer un plus grand rôle. à ce moment décisif de la saison.

Veut la proéminence

Et c’est que Bolmaro a été l’une des “ victimes ” avec l’arrivée de Pau Gasol, puisque l’équipe doit faire trois rejets par match, où il a également été accompagné de Sergi Martínez et Artem Pustovyi.

Bien que lors du deuxième match contre le Zenit, Jasikevicius l’a de nouveau inclus dans la “ liste ” en pensant au travail d’usure contre Kevin Pangos, et sa capacité défensive. Bien que l’Argentin ait également montré qu’il avait de la poudre à canon offensive si nécessaire.

Contre le Zenit, il a joué 11 minutes, contribuant pas moins de sept points, et a peut-être convaincu l’entraîneur qu’il devrait également être dans le troisième et important match contre le Zenit., pour votre doux moment de jeu.

Une campagne brillante

Et c’est que Bolmaro a définitivement exploité cette campagne avec la confiance que l’entraîneur a déposée depuis le début de la saison, et cela grâce à son bon travail, l’a amené à être choisi à la 23e position du premier tour, ce qui pourrait l’emmener en NBA la saison prochaine.

Pour le moment, cela n’a pas été décidé. Il reste encore à terminer la campagne avec le Barça, et veut contribuer à partir de la piste, avec une contribution plus ou moins importante. Mais il veut ajouter pour l’équipe.

Et le prix pour son bon travail tout au long de la campagne l’a amené à être choisi dans le meilleur jeune quintette de la Ligue Endesa. avec des moyennes de 5,8 points, 1,7 passes décisives et un PIR de 6,7 grâce aux votes des joueurs, des entraîneurs, des supporters et des médias.

Avec les meilleurs jeunes

Il partage le prix avec Carlos Alocén (Madrid), Dino Radoncic (Acunsa), Usman Garuba (Madrid) et Yannick Nzosa (Unicaja). Sergi Martínez, une autre des jeunes “ perles ” du Barça, Il a été laissé de côté, même s’il aurait mérité de finir dans ce quintette.

“Je suis très content, mais je n’ai pas le temps de fêter ça”, a-t-il déclaré après le match à Andorre. “Tous ceux qui entrent dans l’équipe essaient d’aider de quelque manière que ce soit et de se qualifier pour les barrages”, a déclaré le joueur de 20 ans.

“Je n’ai jamais pensé que j’allais marquer 26 points, mais je ne peux que penser à continuer à m’améliorer”, a commenté Bolmaro., qui pense déjà à Zenit, attendant de savoir si Jasikevicius l’inclura à nouveau dans l’équipe.