Leandro Paredes révèle une conversation avec Neymar et Leo Messi

15/07/2021 à 17h59 CEST

Après avoir terminé la finale de la Copa América entre le Brésil et l’Argentine avec la victoire du deuxième, Lionel Messi, Leandro Paredes et Neymar ont eu une conversation assez longtemps dans les couloirs du Maracana. Le milieu de terrain argentin a déclaré à la télévision que les trois Sud-Américains s’étaient exprimés.

Après le match, ils ont regardé deux faces totalement opposées, d’une part le bonheur des Argentins et surtout Messi qui a finalement remporté son premier grand titre avec son pays et d’autre part les larmes du joueur brésilien Neymar qui pleurait consolé par son ancien coéquipier du Barça, donnant une belle image du deux amis s’embrassèrent. Mais peu de temps après, une autre a eu lieu, le joueur brésilien sans larmes aux yeux assis sur les marches du stade de Rio de Janeiro accompagné de Messi et Paredes, tous les trois le dos nu.

Le milieu de terrain argentin explique à TyC pourquoi il s’est retrouvé là avec les deux grandes figures de la Copa América : “Nous avions accepté de changer nos maillots à la fin du match, mais nous n’avons pas pu à cause de la fête sur le terrain.” “Quand je suis allé chercher mon téléphone portable dans le casier pour parler à ma famille, J’ai vu qu’il avait un message de Neymar qui disait qu’il m’attendait dehors, alors je suis allé le chercher“, a poursuivi l’Argentin.

Les deux joueurs du PSG ont été rejoints par le capitaine argentin, que le milieu de terrain a affirmé “ne l’avoir jamais vu aussi heureux”. “On parle pas de la finale, on parle de nous, de comment nous étions, de nos familles et de ce que nous allons faire pendant nos vacances “, a déclaré le milieu de terrain à propos de la conversation entre les trois joueurs. Paredes a ajouté à propos de ses deux amis : “Au-delà des étoiles, ils ont l’humilité de s’asseoir après une finale aussi importante et de parler d’autres choses“.

L’image des trois joueurs est un bel exemple pour tous les fans de sport, montrant que toute rivalité doit se terminer sur le terrain.