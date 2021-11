Leannah J. Gardipe a poignardé des enfants avec un couteau à steak : députés

Une femme du Montana aurait poignardé ses enfants à mort à l’aide d’un couteau à steak, puis aurait affirmé les avoir « sauvés ». Léannah J. Gardipe, 34 ans, reste à la prison du comté de Missoula lundi, selon les archives en ligne. Les autorités ont identifié les enfants tués comme étant sa fille de 3 ans et son fils de 5 ans.

Selon l’affidavit de cause probable, la mère de Gardipe a appelé le 911 vendredi. Elle a affirmé que sa fille l’avait appelée pour lui dire qu’elle « avait sauvé ses bébés ». La mère a demandé à Gardipe si cela signifiait qu’elle avait tué les enfants. Dans ce récit, Gardipe s’est mis à pleurer.

Extrait de l’affidavit :

L’appelant initial au 911, HO, a appelé pour signaler que sa fille, la défenderesse, avait appelé HO et signalé qu’elle avait « sauvé ses bébés ». HO croyait que le défendeur faisait référence aux deux enfants du défendeur, Jane Doe (3 ans) et John Doe (5 ans). HO a demandé à la défenderesse si cela signifiait qu’elle avait tué Jane et John Doe et la défenderesse a commencé à pleurer.