Leanne est détruite par la tragédie de la drogue chez les enfants .

La légende de Coronation Street Leanne Battersby (Jane Danson) revient sur les pavés la semaine prochaine, mais elle est accueillie par nul autre que DS Glynn.

DS Glynn est préoccupée par son bien-être et reste confuse quant aux raisons pour lesquelles elle se mettrait en danger, elle et sa famille, en rentrant chez elle.

Le détective ne peut penser qu’à une seule raison et demande carrément à Leanne si elle a été contactée par Harvey Gaskell (Will Mellor).

Les téléspectateurs sauront que Leanne a effectivement été contactée par le baron de la drogue, et la raison pour laquelle elle est rentrée chez elle est qu’elle a accepté de revenir sur son projet initial de témoigner devant le tribunal.

Le fidèle nie que Harvey ait été en contact, et DS Glynn achète son histoire de vouloir être entourée de ses proches pendant une période difficile.

Leanne est choquée de recevoir une visite impromptue de DS Glynn (Photo: ITV)

Cependant, il réitère à quel point il est important qu’elle témoigne devant le tribunal.

“Le mois dernier encore, le gang de Harvey vendait des pilules qui ont entraîné le placement de trois adolescents en soins intensifs”, a-t-il déclaré à Leanne.

«Je sais qu’un gentil trafiquant de drogue n’existe pas, mais nous avons rendu publiques des informations sur ce lot et ils ont continué à vendre. Ils savaient à quoi ils avaient affaire et ils ont promis à ces enfants que c’était sans danger.

Jane Danson



Leanne a été horrifiée d’apprendre une telle chose. La question est : cela va-t-il influencer sa décision ? Va-t-elle aller au tribunal et s’assurer que Harvey est mis derrière les barreaux ?

Ou va-t-elle faire comme le trafiquant de drogue l’ordonne et refuser de témoigner ?

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 14 juin à 20h sur ITV. Alternativement, ces épisodes seront disponibles pour visionner sous forme de coffret sur ITV Hub, en raison de perturbations de programme pendant l’Euro 2021.

