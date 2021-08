Leanne et Debbie font équipe en duo bistro ⋆ .

Yas reines (Photo: ITV)

Après son calvaire avec Harvey (Will Mellor) et le gang de trafiquants de drogue, Leanne Battersby (Jane Danson) mène une vie de loisirs dans Coronation Street.

Cependant, fatiguée de bien, ne faisant rien toute la journée, Leanne se prépare à faire équipe avec Debbie (Sue Devaney) dans un partenariat puissant pour le bistro.

Lorsque Nick (Ben Price) et Leanne refusent d’augmenter leur offre pour la moitié du bistrot, Debbie feint l’indifférence et les repousse.

Elle engage ensuite une conversation avec Ronnie (Vinta Morgan), qui prétend être un acheteur potentiel et appelle « accidentellement » le portable de Leanne.

Plus tard, Nick admet à Leanne qu’il craint qu’elle et Debbie s’affrontent en travaillant ensemble au bistro.

Affrontée par son sexisme implicite, Leanne insiste sur le fait que les femmes peuvent être professionnelles.

Au bistrot, après s’être rendu compte d’une erreur, Debbie et Leanne reprochent au fournisseur de poisson d’avoir tenté d’en tirer un rapide.

Alors qu’il part avec une puce à l’oreille, Nick estime que les femmes forment une équipe formidable.

Franchement? Après les horribles années de Leanne, nous sommes là pour ça.

