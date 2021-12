LearnForACause : une initiative d’apprentissage axée sur les objectifs

Kamal Dutta, MD, Inde, Skillsoft, a ajouté que la plupart des initiatives d’apprentissage ont tendance à se concentrer sur l’impact sur l’individu et donc sur la culture du lieu de travail et l’entreprise.

« Apprendre pour une cause », une initiative d’apprentissage axée sur un objectif a jusqu’à présent permis à 17 organisations de premier plan du pays de redonner à la communauté, tout en aidant les employés de leur propre entreprise à se perfectionner. Cette initiative a été créée par People Matters en partenariat avec Skillsoft, Akshaya Patra et Concern India Foundation.

People Matters a déclaré que chaque cours suivi par cette initiative a contribué directement à la communauté, et 16 128 repas pour les enfants défavorisés ont été donnés et 100 jeunes femmes ont été parrainées pour leur éducation et leur employabilité.

« Au fond, cette initiative est une tentative unique d’avoir un impact social pendant que vous apprenez. C’est une opportunité pour les organisations de contribuer de manière significative à leur communauté, tout en apportant un changement commercial transformationnel au fur et à mesure que vous faites du bénévolat et que vous apprenez », a déclaré Ester Martinez, PDG et rédactrice en chef, People Matters Media.

Kamal Dutta, MD, Inde, Skillsoft, a ajouté que la plupart des initiatives d’apprentissage ont tendance à se concentrer sur l’impact sur l’individu et donc sur la culture du lieu de travail et l’entreprise. « Mais la pandémie a aidé à repenser l’impact que nous pourrions avoir sur la communauté dans son ensemble et c’est la vision qui a alimenté » Apprendre pour une cause « », a-t-il déclaré.

Les organisations qui ont participé à cette initiative incluent UST Global, Bharat Petroleum, Bata, Raymond, Tata Chemicals, Capita, Bajaj Finserv, Bajaj Electronics, Bajaj Auto, MakeMyTrip, Evalueserve, Ncourage, Rallis India, Spark Minda, Emerson et HCCB.

