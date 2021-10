Leary lance 2 TDs, l’État n ° 23 de la Caroline du Nord retient Louisiana Tech

in

Devin Leary a lancé deux touchés et l’État de Caroline du Nord n ​​° 23 a résisté à Louisiana Tech 34-27 samedi soir.

Louisiana Tech a récolté cinq premiers essais lors de sa dernière possession, atteignant la ligne des 22 verges de NC State avant l’interception de Jakeen Harris dans la zone des buts lors du dernier jeu du match.

Cela a permis à NC State de s’appuyer sur une surprise de Clemson une semaine plus tôt et de passer à 4-1 pour la deuxième année consécutive.

“Nous en avons fait assez pour gagner”, a déclaré l’entraîneur de NC State Dave Doeren. “C’est génial, je suppose, de ne pas bien jouer et de gagner un match de football.”

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Leary était 22 pour 36 pour 251 verges. Les demi offensifs Ricky Person (90 verges) et Zonovan Knight (85) ont chacun couru pour un touché.

Le quart-arrière de Louisiana Tech Austin Kendall a terminé 25 pour 40 pour 328 verges avec trois touchés et deux interceptions.

“Il n’y a pas de victoire morale à être proche”, a déclaré l’entraîneur de Louisiana Tech, Skip Holtz. “Nous sommes venus ici pour gagner.”

Doeren a déclaré que retrouver sa concentration après la victoire sur Clemson était difficile pour le Wolfpack en tête de son dernier match hors championnat.

“C’était une tâche monumentale”, a déclaré Doeren. “Plus que les gens ne le comprennent probablement.”

Louisiana Tech a eu deux touchés au quatrième trimestre de 65 verges ou plus. Ensuite, les Bulldogs ont parcouru 67 verges lors du dernier entraînement.

“Nous n’aurions probablement pas dû être à ce moment-là”, a déclaré le secondeur de NC State Isaiah Moore. “Nous n’avons pas bien joué du côté défensif du ballon en seconde période.”

L’esquive de tacle de Person, une course de touché de 24 verges au troisième quart a aidé NC State à ouvrir un match serré.

La frappe de 23 verges de Kendall à Bub Means avec 12:10 à jouer a permis aux Bulldogs (2-3) de se rapprocher de 27-20.

NC State a suivi avec une course de 72 verges en six matchs qui s’est terminée par une course de 4 verges de Knight.

Kendall a de nouveau frappé lorsque Griffin Herbert s’est enfoncé dans la zone des buts pour compléter un jeu de passes de 14 verges alors que Louisiana Tech a marqué 34-27 avec 4:43 à jouer.

L’EMPORTER

Louisiana Tech: Les deux premières défaites des Bulldogs de la saison se sont soldées par un total de trois points et ils ont subi une autre défaite serrée cette fois. Louisiana Tech a une fiche de 4-48 de tous les temps contre des adversaires du Top 25.

NC State: Le Wolfpack est passé à 4-0 lors des matchs à domicile cette année, mais les deux dernières victoires ont nécessité un arrêt défensif lors du dernier jeu. La semaine dernière, c’était une double prolongation contre Clemson.

BROYEZ-LE

NC State a gagné 130 de ses 167 verges au sol en seconde période.

Person et Knight se présentent comme une combinaison stellaire dans le champ arrière de l’État de Caroline du Nord.

“C’est formidable d’avoir (Knight) à mes côtés, juste avec le travail qu’il a fourni”, a déclaré Person. “C’est un grand, grand dos. J’aime cet homme.”

MAUVAIS TIMING

Louisiana Tech a dû utiliser le quart-arrière de sauvegarde Aaron Allen pour un jeu dans la dernière minute après que Kendall a été secoué à la fin d’un quatrième essai pour un premier essai. Un problème s’est développé pour les Bulldogs lorsque le ballon a été mis en jeu et qu’il a fallu environ 20 secondes avant que le ballon ne soit cassé.

« Il ne s’est pas rendu compte que le chronomètre de jeu tournait », a déclaré Holtz. “Ensuite, il nous restait très peu de temps après cela.”

À cause de cela, les Bulldogs n’ont eu le temps que pour deux autres jeux.

PRENDRE UNE PAUSE

Le Wolfpack aura un régime régulier de matchs de la Conférence de la côte atlantique pour le reste de la saison régulière. Mais NC State a un week-end de congé avant son prochain match.

“Nous avons besoin d’un au revoir en ce moment”, a déclaré Doeren. “Nous sommes définitivement prêts pour un, physiquement et mentalement.”

IMPLICATIONS DES SONDAGES

NC State devrait rester stable, surtout jusqu’à ce qu’il remporte un match sur la route et qu’il aura deux missions de ce type plus tard ce mois-ci.

SUIVANT

Louisiana Tech : 16 octobre à l’UTEP

État de Caroline du Nord : 16 octobre au Boston College