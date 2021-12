Leatherface est de retour dans un premier aperçu du nouveau « massacre à la tronçonneuse » au Texas

Les fans d’horreur ont reçu un joli petit cadeau de vacances sous la forme d’une image Leatherface du nouveau film Texas Chainsaw Massacre qui sortira en 2022. L’aperçu a été partagé par Entertainment Weekly et présente l’icône d’horreur brandissant une tronçonneuse debout dans une ruelle faiblement éclairée sous la pluie. Seule sa silhouette est visible, mais il est assez visible que Leatherface, de son vrai nom Thomas Hewitt, s’accroche toujours à son arme de prédilection pour déchirer la chair et scier les os.

Texas Chainsaw Massacre est une suite directe du film original de 1974, The Texas Chain Saw Massacre, écrit et réalisé par Tobe Hooper. Bien qu’une grande partie de l’intrigue soit gardée silencieuse, nous savons que le film suivra un groupe d’amis des temps modernes qui se retrouvent dans une petite ville du Texas dont ils ne savent pas qu’elle est la maison de Leatherface. Les jeunes acteurs Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson et Jacob Latimore jouent le rôle d’amis, avec l’acteur Mark Burnham incarnant le légendaire boucher portant un masque de peau.

Le nouveau film est écrit par Chris Devlin et réalisé par David Blue Garcia, avec le réalisateur Fede Álvarez (Don’t Breathe, Evil Dead 2013) en tant que producteur. « C’était quelque peu familier parce que cela nous a ramené à l’époque où j’ai fait Evil Dead », a déclaré lvarez à EW. « Moi et Rodo [Sayagues, writing partner] voulait vraiment s’assurer de ne pas décevoir les fans, et nous sommes [among them]. C’est donc assez hardcore. Mais en même temps, il a la simplicité de ce premier film. Nous voulions proposer une prémisse très simple [with] un puissant effet domino. Tout est mis en place au bon endroit – tout ce que vous avez à faire est de pousser le premier domino et tout se passera sans effort. »

Dans une précédente interview avec Discussing Film, lvarez a expliqué à quel point le nouveau film est « assez fou et fou », tout en parlant de sa récente série en streaming Calls, et Don’t Breathe 2, qui est sortie plus tôt cette année. « Je pense que nous avons tous envie de vivre à nouveau cette expérience d’horreur dans un théâtre, d’être entourés de gens et d’obtenir le meilleur. Je pense donc que ces deux films, je l’espère, seront ma contribution cette année pour le monde des fans d’horreur, « , a-t-il déclaré, laissant entendre à l’époque qu’il pensait que Texas Chainsaw Massacre sortirait en 2021. « Juste pour aller au cinéma en les regardant, parce que les deux sont assez fous et fous. » Les fans peuvent enfin voir le nouveau film lors de sa sortie le 18 février sur Netflix.