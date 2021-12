L’eau de mélange d’estuaire est désormais disponible dans plus de 2 000 points de vente haut de gamme

Maintenant, alors que tout rebondit sur la reprise, les étagères de tous les hôtels et pubs de luxe se remplissent de marques haut de gamme.

L’eau de mélange de l’estuaire est désormais disponible pour la consommation dans plus de 2000 magasins haut de gamme en Inde. Les magasins Society, Natures Basket, Living Liquidz, Le Marche, les Food Halls, les épiceries haut de gamme et les magasins d’alcools sont désormais approvisionnés avec Estuary.

Selon l’entreprise, Estuary est la boisson parfaite qui déverrouille une expérience de consommation immersive. Il prétend redéfinir les boissons de luxe et cherche à s’imposer comme un acteur clé de l’industrie F&B.

Après la pandémie, les restaurants, les pubs et les bars ont tous été fermés de force. Maintenant, alors que tout rebondit sur la reprise, les étagères de tous les hôtels et pubs de luxe se remplissent de marques haut de gamme, traitant et servant le client avec les boissons, adaptées à leurs mélanges alcoolisés.

Interrogée sur le processus de fabrication, la société a déclaré que l’eau de mélange d’Estuaire est sans danger pour la consommation et est certifiée conforme aux normes de sécurité mondiales par la FSSAI, les BPF, l’HACCP et l’ISO. De plus, Estuary affirme adhérer aux normes internationales les plus strictes, telles que certifiées par l’analyse des risques des corps biologiques et chimiques. « Aucun produit chimique n’est utilisé dans l’emballage et, par conséquent, la qualité reste la plus pure sans qu’aucun sel ni minéral indésirable n’y pénètre. Des matériaux 100% recyclables sont utilisés pour emballer la bouteille », a déclaré la société. L’entreprise a également déclaré vouloir réduire les déchets et créer un cycle de production durable.

Estuaire est fait sur mesure pour les mélanges alcoolisés. Disponible en deux volumes, 330 ml et 750 ml, l’eau de mélange peut être utilisée comme eau de whisky d’Estuaire, eau de single malt d’Estuaire et eau de vodka d’Estuaire. La plage varie de INR 225-275 pour 330 ml à INR 350-425 pour 750 ml.

En ce qui concerne l’eau pure, il existe de nombreuses options sur le marché. Les eaux importées sont facilement disponibles, mais l’eau destinée exclusivement aux spiritueux haut de gamme fait défaut sur le marché. Estuaire prétend remplir cet endroit et préserve l’essence originale de la boisson. Il est tonifié pour éliminer les minéraux indésirables qui gâchent la saveur des spiritueux. Le produit est prêt à répondre aux besoins non satisfaits des connaisseurs de spiritueux du monde entier.

