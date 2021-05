L’eau-de-vie de raisin indienne Paul John XO récompensée au Royaume-Uni

L’appréciation de nos single malts m’avait conduit à envisager de m’aventurer dans le brandy haut de gamme, et grâce à la recherche, nous avons découvert que des raisins indiens tels que le Bangalore Purple et l’Ugni Blanc offraient le profil de saveur rare et exotique parfait pour un XO.

Le brandy de raisin indien Paul John XO a reçu “ l’or ” aux prestigieux World Brandy Awards 2021 organisés au Royaume-Uni, a déclaré mercredi John Distilleries.

Première entreprise dans le segment du brandy haut de gamme des fabricants de Paul John Whisky, XO est disponible dans certains pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Pologne et l’Inde.

«L’appréciation de nos single malts m’avait conduit à envisager de m’aventurer dans le brandy haut de gamme, et grâce à la recherche, nous avons découvert que des raisins indiens tels que le Bangalore Purple et l’Ugni Blanc offraient le profil de saveur rare et exotique parfait pour un XO. Nous avons choisi d’utiliser de nouveaux fûts de chêne français de limousine à grillage moyen pour Paul John XO afin de garantir que le palais expérimenté se sentirait à l’aise avec le XO tout en pouvant profiter de la richesse tropicale exclusive », a déclaré Paul P John, président de John Distilleries.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.