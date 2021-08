L’eau du robinet à Barcelone est meilleure que l’eau en bouteille, révèle une étude

09.08.2021 à 08:15 CEST

Quelle est la meilleure option pour la consommation d’eau individuelle compte tenu des impacts sur la santé et l’environnement ? La réponse à cette question, selon une nouvelle étude menée par l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale (ISGlobal), un centre soutenu par la Fondation “la Caixa”, est que, au moins dans la ville de Barcelone, l’eau du robinet est l’option qui offre les avantages les plus généraux.

La consommation d’eau en bouteille a considérablement augmenté ces dernières années à l’échelle mondiale. Sur la base de recherches antérieures, cette tendance peut s’expliquer en partie par des facteurs subjectifs tels que la perception du risque, le goût, l’odeur, le manque de confiance dans la qualité de l’eau du robinet publique et la commercialisation de l’eau en bouteille par les entreprises.

Cette nouvelle étude, publiée dans Science of the Total Environment, visait à fournir des données objectives sur trois options différentes de consommation d’eau : l’eau en bouteille, l’eau du robinet et l’eau du robinet filtrée. Ce travail scientifique a été réalisé en collaboration avec le Groupe d’Ingénierie Environnementale et de Microbiologie (GEMMA) de l’Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech (UPC).

Les impacts environnementaux et sanitaires sont généralement évalués séparément, en raison des différentes méthodologies appliquées et des résultats qui en résultent. Les impacts environnementaux peuvent être estimés avec une méthodologie appelée Analyse du Cycle de Vie (ACV), tandis que les conséquences sur la santé humaine sont estimées avec une approche appelée Evaluation d’Impact sur la Santé (HIA). Cette étude a tenté pour la première fois de surmonter cette barrière méthodologique en combinant ACV et HIA dans une même analyse.

La qualité de l’eau du robinet pouvant différer selon les villes ou les pays, l’équipe de recherche s’est concentrée sur la ville de Barcelone, en raison de la robustesse des données disponibles. L’Analyse du Cycle de Vie a été réalisée à l’aide d’un logiciel spécifique et d’une méthode appelée ReCiPe, qui a permis aux chercheurs d’estimer les dommages causés aux écosystèmes et la disponibilité des ressources, ainsi que les impacts indirects sur la santé humaine dérivés du processus de production de bouteilles et robinets. l’eau. L’évaluation d’impact sur la santé a utilisé des données sur les modèles de consommation d’eau et les niveaux de composés chimiques dans l’approvisionnement en eau de l’Agence de santé publique de Barcelone.

Les bienfaits de l’eau du robinet

Les résultats ont montré que si toute la population de Barcelone décidait de passer à l’eau en bouteille, la production requise aurait un coût écologique de 1,43 espèce perdue par an et un coût économique de 83,9 millions de dollars par an dû à l’extraction de matières premières. Cela représente environ 1 400 fois l’impact sur les écosystèmes et 3 500 fois le coût d’extraction des ressources par rapport à l’hypothèse d’un passage à l’eau du robinet pour l’ensemble de la population.

“La qualité de l’eau du robinet a considérablement augmenté à Barcelone depuis l’incorporation de traitements avancés ces dernières années. Cependant, cette amélioration considérable ne s’est pas traduite par une augmentation de la consommation d’eau du robinet, ce qui suggère que la consommation d’eau pourrait être motivée par des facteurs subjectifs autres que la qualité & rdquor;, explique Cristina Villanueva, chercheuse à ISGlobal et première auteure de l’étude.

«L’un de ces facteurs subjectifs est la présence perçue de produits chimiques dans l’eau du robinet. S’il est vrai que ce type d’eau peut contenir des trihalométhanes (THM) issus du processus de désinfection et que les THM sont associés au cancer de la vessie, notre étude montre que En raison de la haute qualité de l’eau du robinet à Barcelone, le risque pour la santé est faible, surtout si l’on prend en compte les impacts globaux de l’eau en bouteille & rdquor;, ajoute Cristina Villanueva.

En ce sens, les résultats estiment qu’un passage complet à l’eau du robinet augmenterait le nombre total d’années de vie perdues dans le monde dans la ville de Barcelone à 309 (ce qui équivaut à peu près à une moyenne de deux heures d’espérance de vie perdue si tout les habitants de Barcelone portent le même). L’ajout d’une filtration domestique à l’eau du robinet réduirait considérablement ce risque, ramenant le nombre total d’années de vie perdues à 36.

“Nos résultats montrent que, compte tenu des effets sur l’environnement et la santé, l’eau du robinet est une meilleure option que l’eau en bouteille, car l’eau en bouteille a un plus large éventail d’impacts”, explique Cathryn Tonne, chercheuse d’ISGlobal et auteure de la dernière étude.

« L’utilisation de filtres ménagers, en plus d’améliorer le goût et l’odeur de l’eau du robinet, peut réduire considérablement les niveaux de THM dans certains cas. Pour cette raison, l’eau du robinet filtrée est une bonne alternative. Bien que nous n’ayons pas eu assez de données pour mesurer pleinement son impact environnemental, nous savons qu’il est bien inférieur à celui de l’eau en bouteille & rdquor;, ajoute-t-il. Cependant, les auteurs reconnaissent que les dispositifs de filtrage ménagers nécessitent un entretien approprié pour un bon fonctionnement et pour empêcher la croissance microbienne.

L’impact causé par les contenants d’eau en bouteille (carafes, bouteilles & mldr;) est déjà, en soi, très important et constitue l’une des grandes sources de pollution plastique dans le milieu naturel.

Étude de base : Science de l’environnement total (2021). DOI : 10.1016 / j.scitotenv.2021.148884

