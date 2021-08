L’eau potable prévient l’insuffisance cardiaque, selon une étude | La vie

Nous savons tous que l’eau potable est très bonne, mais la plupart d’entre nous n’atteignent pas la quantité minimale recommandée.

L’eau potable est très importante, et nous parlons de vraie eau, pas de boissons sucrées qui pourraient être très nocives pour notre santé. Et en plus maintenant que nous sommes en été, il est indispensable que vous buvez plus de 2 litres d’eau par jour, non seulement pour éviter la déshydratation, mais aussi pour éviter d’autres problèmes beaucoup plus graves à l’avenir.

Maintenant, de nouvelles recherches suggèrent que boire de l’eau potable régulièrement est bénéfique à court et à long terme. Selon une enquête présentée dans le Conférence de la Société Européenne de Cardiologie mardi dernier, ils affirment que boire suffisamment d’eau permet non seulement de bien s’hydrater, mais aussi réduit le risque de développer une insuffisance cardiaque.

Bien que l’eau potable soit très simple, dans cette étude, les chercheurs ont souligné que la plupart des gens n’atteignent pas le seuil minimal de consommation d’eau pour bénéficier de ces avantages cardiologiques.

“Notre étude suggère que le maintien d’une bonne hydratation peut empêcher, ou au moins ralentir, les changements dans le cœur qui conduisent à une insuffisance cardiaque”, explique l’auteur de l’étude et chercheur au National Heart, Lung, and Blood Institute. Natalia Dmitrieva. “Les résultats indiquent que nous devons faire attention à la quantité de liquide que nous consommons chaque jour et prendre des mesures si nous constatons que nous buvons trop peu.”

Ils ont constaté qu’un apport hydrique adéquat serait d’environ 2 à 3 l par jour pour les hommes et 1,6 à 2,1 l par jour pour les femmes, de quoi prévenir tout risque supplémentaire d’insuffisance cardiaque lié à la déshydratation.

Bien sûr, ils soulignent que boire beaucoup d’eau pendant quelques jours ne va pas se répercuter sur la santé puisque c’est quelque chose que nous verrons à long terme. “Il est naturel de penser que l’hydratation et le sodium sérique devraient changer de jour en jour en fonction de la quantité que nous buvons chaque jour”, a déclaré Dimietrieva dans le communiqué, ce qui est probablement lié à la consommation habituelle de liquides “.