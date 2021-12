Leauma souffre d’une grave blessure à la tête

20/12/2021 à 20h28 CET

Kawa Leauma, un joueur de l’équipe espagnole de rugby victime d’un accident après le match contre les Pays-Bas en Championnat d’Europe samedi dernier, pourrait « à nouveau subir une intervention chirurgicale » pour une grave blessure à la tête, selon la Fédération espagnole de rugby (FER).

« Selon les informations d’Amsterdam, le manager de l’équipe nationale espagnole du XV, José Manuel Pérez Corchado, malheureusement le dernier rapport médical délivré ce lundi après-midi sur l’état de santé de Kawa Leauma n’est pas positif», explique la FER dans un communiqué.

« Après le match disputé samedi dernier par le XV de León contre les Pays-Bas, le joueur de l’AMPO Ordizia a subi un accident fortuit qui lui a causé une grave blessure à la tête et dans les prochaines heures il pourrait à nouveau subir une intervention chirurgicale », ajoute-t-il.

La Fédération espagnole de rugby appelle au « calme et au maximum de respect » compte tenu de la « gravité » de la situation et a annoncé que L’épouse de Leauma, « qui est tenue informée à tout moment », doit arriver mercredi dans la capitale néerlandaise depuis la Nouvelle-Zélande.

« A l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, elle sera reçue par le directeur sportif de l’AMPO Ordizia, Iñigo Marotias, et le président de la FER, Alfonso Feijoo. D’ici, nos remerciements et ceux de tout le rugby espagnol pour les expressions de soutien et affection envers Kawa. Nous continuerons de faire rapport », conclut le communiqué.