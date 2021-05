Leave the World Behind de Rumaan Alam est le choix de juin du Vox Book Club.

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

En juin, le Vox Book Club lit ce qui est probablement le meilleur livre de vacances de ces dernières années: le finaliste du National Book Award de Rumaan Alam, Leave the World Behind, à propos de vacances qui se passent terriblement, terriblement mal.

Leave the World Behind suit une famille de Brooklynites pas aussi aisés qu’ils le souhaiteraient dans une maison de vacances sur la plage où ils prévoient, eh bien, de laisser le monde derrière eux – pour se retrouver pris dans une sorte de crise amorphe qui change le monde, ils ont du mal à maîtriser. Les résultats sont étonnamment délicieux et l’accompagnement parfait pour vos propres vacances. Avec un peu de chance, le vôtre ne peut pas être pire que celui que vous lirez.

Nous discuterons de Leave the World Behind sur le site dans quelques semaines, et à la fin du mois, nous rencontrerons Alam en direct sur Zoom pour discuter de tout. Les questions du public sont encouragées et vous pouvez RSVP ici. En attendant, abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club pour ne rien manquer.

Voici le plein Horaire du Vox Book Club pour juin 2021



Vendredi 18 juin: Message de discussion sur Leave the World Behind publié sur Vox.com

Mercredi 30 juin: Événement virtuel en direct avec l’auteur Rumaan Alam à 17 h, heure de l’Est. Vous pouvez RSVP ici. Les questions des lecteurs sont encouragées!