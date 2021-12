LEB Or | Marc Gasol abuse

Le basketball il avance avec des moments rapides dans toutes ses compétitions. Au la nba, ce vendredi on se réveille avec le coups énormes de Memphis à Oklahoma, 152-79, une différence de 73 points sans précédent dans le tournoi, et avec un espagnol, Santi Aldama, en plein apprentissage, enfin en mode protagoniste, avec 18 points et 10 rebonds. Dans la Euroligue les panier gagnant de Yabusele donner une victoire serrée au Real Madrid contre Maccabi, quand il Barcelone devait aller à une extension pour résoudre son triomphe devant lui Efes, dans une réédition de la finale continentale de la saison dernière. Madrid et le Barça partager le leadership dans le Euroligue avec un solde de 11-2, mais ce ne sera pas pour longtemps, car vendredi prochain le 10, il y aura un bris d’égalité dans le classique du panier. Dans la Ligue ACB Ils font un pas similaire, à égalité en tête avec 10 victoires et une seule défaite. Tous deux semblent destinés à prolonger le pouls tout au long du parcours, avec une Barça qui a consolidé son projet et un Madrid qui a couvert les trous infinis de la campagne précédente.

Dans n’importe laquelle de ces trois compétitions, il pourrait réussir Marc Gasol, comme il l’avait fait auparavant, mais le pivot de Sant Boi a préféré donner une tournure romantique à sa carrière, et a jeté le LEB Or sous les projecteurs des médias. La catégorie était déjà plus marquante que les autres années du fait de la présence d’une équipe historique, la Étudiants, mais Les débuts de Marc avec lui Basket de Gérone Il l’a élevé à une autre dimension. De l’essence Il a choisi de jouer pour le club qu’il a fondé et qu’il préside, et dans la ville qui a servi de tremplin à la NBA. De la sentimentalité à l’état pur. Ce vendredi, il a été présenté en première avec 19 points, 16 rebonds et un PIR de 39 en moins de 22 minutes, et le Gérone a brisé une séquence de sept défaites consécutives. La LEB c’est trop petit pour lui, c’est évident. Et si nous revenions à nos jours d’enfance, nous lui crierions ceci : Abuser de!