LeBrand lance sa collection Resort – WWD

La marque basée à Varsovie LeBrand, fondée en 2014 par Paula Pyszkiewicz, a pris de l’ampleur avec ses modes minimalistes à un prix contemporain avancé. Ces dernières saisons, la marque a organisé des défilés avec Moda Operandi ; LeBrand compte également de petites boutiques à travers l’Europe en tant que revendeurs et est disponible via son site de commerce électronique, LeBrand.pl.

Depuis sa création, la marque s’est concentrée sur la constitution d’une garde-robe complète d’agrafes et de pièces tendance à travers les bijoux, la maroquinerie, les chaussures et le prêt-à-porter. Actuellement, la marque se vend à partir de 100 euros (pour une chemise ou une ceinture) jusqu’à 1500 euros pour un blouson en cuir retourné.

Pour la collection de villégiature (ou comme la marque la définit, «pré-printemps»), LeBrand a lancé de nouvelles interprétations de son look signature, sophistiqué et pourtant cool, à la rencontre du masculin et du féminin. Par exemple, des tailleurs bien ajustés et des vestes carrées qui contrastent joliment avec les nouvelles robes bouffantes (étoiles en rose orchidée) et les chemisiers, et les robes en jersey près du corps. Comme pour les saisons précédentes, les principaux matériaux de la collection comprennent des jeans en denim 100 % coton, des tricots en laine mélangée et en cachemire, des vêtements d’extérieur en laine et viscose et du cuir.

Dans l’ensemble, l’approche moderne de la marque en matière de robe pragmatique, vue à travers le pré-printemps, en fait une marque à surveiller.