L’Èbre et la Tarazona font match nul sans but à La Almozarra (0-0)

10/03/2021 à 14:06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche à L’Almozarra et qui a affronté le Èbre et à Tarazona il s’est terminé par un nul 0-0 entre les deux prétendants. Les Èbre est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Ibiza I. Pitiusas. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tarazona perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre le Teruel. Après le score, l’équipe à domicile était en quatrième position, tandis que le Tarazona il est resté à la douzième place à la fin du match.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie à la fois le Èbre et le Tarazona Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Le technicien de la Èbre, Manuel Real Jiménez, a donné accès au champ à Villalba, Nahuel et Iñaki Santiago remplacement Abraham, Sarriegi et Guillé, tandis que de la part du Tarazona, David Navarro Arenaz remplacé Alex Rey, Ballardo et Fernandez pour Jésus, Et moi et Geai.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois au Èbre (Abel Suarez, Abraham et Guillé) et trois à Tarazona (Jésus, Dieste et Dani santigosa).

Avec ce résultat, le Èbre il reste neuf points et le Tarazona avec cinq points.

Le lendemain, l’équipe de Saragosse jouera à l’extérieur contre Teruel, Pendant ce temps, il Tarazona cherchera le triomphe dans son fief devant lui Lleida Esportiu.

Fiche techniqueÈbre :Loscos, Guti, Noel, Ayoze, Sarriegi (Nahuel, min.66), Abraham (Villalba, min.66), Abel Suárez, Guille (Iñaki Santiago, min.69), Nando Quesada, Éder Díez et Alex AltubeTarazona :Azón, Mingotes, Chus Herrero, Sito, Jay (Fernandez, min.79), Andi (Ballardo, min.65), Dani Santigosa, Ohemeng, Campins, Dieste et Jesús (Alex Rey, min.65)Stade:L’AlmozarraButs:0-0