L’Ebro a battu Izarra 2-1 à La Almozarra

01/04/2021 à 10h12 CEST

le Izarra n’a pas réussi à l’emporter sur Ebro, qui s’est imposé 2-1 lors du duel organisé ce mercredi à L’Almozarra. le Ebro est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Mutilvera. De la part de l’équipe visiteuse, le Izarra a remporté son dernier match du tournoi 1-0 à domicile contre Haro Deportivo. Après le score, l’équipe de Saragosse est quatrième à la fin du match, tandis que le Izarra est le neuvième.

La première partie de l’affrontement a bien démarré pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but du point de penalty de Carri, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La seconde moitié du match a débuté de manière imbattable pour lui Ebro, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire au moyen d’un but de Sanchez quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la 48e minute. Izarra à travers un objectif de Endika à la 52e minute, terminant le match avec un score final de 2-1.

Le technicien de la Ebro, Manolo Sanlucar, a donné accès au champ à Hygon, Carlos Lopez et Depuis Lerma remplacer José Ramon, Carri et Hygon, tandis que du côté du Izarra, Javier Martinez remplacé Jésus Losantos, Spahiu, Miki Munoz et Eneko pour Dario Guti, Roupie, Gomez et Galicien.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Juan Gutierrez et Nando Quesada par le Ebro déjà Cabrera et Aritz eguaras par l’équipe estellés.

Avec ces trois points, le Ebro classé quatrième avec 28 points, tandis que Izarra il s’est classé neuvième avec 15 points à la fin du match.

Fiche techniqueEbro:Loscos, Juan Gutierrez, Espín, Manu Royo, Palomares, Parejo, Nando Quesada, Carri (Carlos López, min.64), Sebas, José Ramón (Higón, min.52) et SánchezIzarra:Julio Iricibar, Cabrera, Endika, Gallego (Eneko, min.83), Aritz Eguaras, Parra, Rúper (Spahiu, min.76), Darío Guti (Jesús Losantos, min.76), Gómez (Miki Muñoz, min.76) , Sergio Sánchez et Gorka LabordaStade:L’AlmozarraButs:Carri (1-0, min.44), Sánchez (2-0, min.48) et Endika (2-1, min.52)