LeBron a décidé “aveugle”: “J’ai vu trois anneaux … et j’ai visé celui du milieu”

La NBA ne peut pas se plaindre. Le nouveau jeu a laissé un mardi placide à l’Est mais un mercredi inoubliable dans l’Ouest, avec un Lakers-Warriors, LeBron James-Stephen Curry, formidable. Un grand jeu résolu, en plus, avec un triple stratosphérique de LeBron déjà à la dernière minute. Le champion s’est tourné vers la défense et ses stars pour soulever un match qui avait été beaucoup plus compliqué après une première mi-temps où les Warriors étaient meilleurs en tout. La pause 42-55 semblait courte.

«Dans le vestiaire, j’ai vu des joueurs en colère, frustrés, énervés parce que nous n’avons pas fini le travail. Mais nous serons prêts pour vendredi… le match de l’année », a déclaré Stephen Curry, dont l’absence deux années de suite des séries éliminatoires sOn peut éviter avec une victoire sur sa piste, à San Francisco, contre des Grizzlies que les Spurs, déjà éliminés, ont été retirés du front.

Curry a terminé avec 37 points et 6/9 sur 3s malgré le travail défensif exceptionnel des Lakers, qui était surtout visible dans le meneur s’étouffant sur des pièges loin de la ligne des trois: seulement trois passes et six défaites. Au totall, 19 passes de panier et 20 revirements par des guerriers qui n’en avaient que cinq à la mi-temps. Ensuite, les Lakers ont vraiment repoussé et forcé huit défaites en un troisième quart-temps décisif: 35-24 en un quart.

La réaction des Lakers après la pause était évidente. LeBron James et Anthony Davis sont entrés dans les vestiaires avec 11 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 3/19 de tir entre les deux. Dans la seconde mi-temps, ils ont combiné 36 points, 13 rebonds, 7 passes décisives et 14/22 au tir. LeBron a signé un +22 et Davis un +16 seulement dans cette seconde période au cours de laquelle Wes Matthews (+17) et Caruso (+13) ont été décisifs derrière, qui ont joué un match extraordinaire.

LeBron a assuré que ce sont deux vétérans, Jared Dudley et Markieff Morris, qui ont jeté les autres au milieu: «Ils nous ont dit que nous devions ramasser cette merde. Quand des mecs comme eux te parlent comme ça, tu dois écouter ». El Rey a terminé avec 22 points, 11 rebonds et 10 passes… et a marqué ce triplé miraculeux qui a valu la victoire. C’était son plus long triplé de la saison, et il est venu peu de temps après une grave faute de Draymond Green, qui a frappé LeBron au visage sous la jante avec ses mains et lui a laissé des problèmes de vision, comme il l’a reconnu plus tard: doigts dans mes yeux, J’ai vu trois anneaux devant, littéralement. Ce que j’ai fait était de pointer celui du milieu».