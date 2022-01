LeBron a déclaré que son objectif était de jouer en NBA en même temps que Bronny

LeBron James a eu 37 ans il y a quelques jours à peine, et alors que la plupart des joueurs de leur 18e saison NBA montreraient de sérieux signes de déclin, LeBron reste… eh bien… LeBron. Il est très bon au basket-ball et à trois jours d’un match de 43 points.

Tout cela est de bon augure pour un objectif ambitieux qu’il s’est fixé pour lui-même et pour son fils de 17 ans, Bronny James.

Il y a environ 3,5 ans, LeBron a déclaré que sa plus grande réussite serait de jouer dans la NBA en même temps que Bronny. Maintenant, Bronny avait 13 ans à l’époque, et même pour le fils d’un grand de tous les temps, beaucoup de choses peuvent changer entre 13 et 19 ans.

Mais alors que Bronny poursuit sa saison junior avec Sierra Canyon (Californie), cet objectif semble être du domaine des possibles. Et LeBron veut apparemment que cela se produise encore plus maintenant.

LeBron et sa femme, Savannah, ont rejoint UNINTERRUPTED pour une interview récemment, et on leur a demandé ce qu’ils voulaient pour l’avenir de Bronny.

Savannah a dit :

«Être heureux et trouver le bonheur dans tout ce qu’il fait. Peu importe ce que c’est. Je veux juste qu’il soit heureux.

La réponse de LeBron était un peu plus précise…

«Je veux qu’il atteigne la NBA. Je ne vais même pas mentir. Je veux être sur le terrain avec lui. Je pense que ce serait un moment incroyable.

Dans l’état actuel des choses, l’objectif n’est pas du tout exagéré.

La plupart des analystes du recrutement de basket-ball universitaire considèrent Bronny comme un talent majeur. Il est une recrue quatre étoiles et classé 38e au pays, selon le score composite de 247Sports. C’est un tireur, un distributeur et un athlète impressionnant – même s’il n’a pas la taille et le pedigree de score que son père avait à la sortie du lycée.

Ce serait proche. Une année de plus au lycée et une saison de première année à impact pourraient le faire atterrir dans la NBA pour la saison 2024-25. LeBron aurait 40 ans, mais en supposant qu’il reste en bonne santé, cela pourrait arriver.

On sait déjà que l’envie est là.