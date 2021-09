LeBron, à la recherche de Kareem

Les records sont inhérents au sport, voire à la vie en général. Mais en NBA, ils prennent une importance particulière. Il ne se passe pas un jour sans qu’une performance du présent soit comparée à celle du passé, avec des allusions constantes à des données énormes qui font s’effondrer toutes sortes de têtes. Des comptes Twitter comme ESPN, . ou StatMuse, se chargent de nous rappeler que tout est comparable et que tout est susceptible d’être dépassé. Et dans une compétition améliorée, dans laquelle il y a de plus en plus de possessions, plus de tirs, plus de triples et plus de buts, les records, autrefois historiques et autrefois crus insurmontables, tombent à mesure que la nouvelle génération de basketteurs fait progresser la condition humaine et croissante. capacités physiques et physiologiques. Tout, au milieu d’un débat constant dans lequel le jeu d’hier et le jeu d’aujourd’hui sont comparés, chacun des protagonistes revendiquant le leur respectivement.

Cependant, un enregistrement n’est pas le même qu’un autre. Bien que la combinaison de plusieurs statistiques puisse être une grande prouesse jamais vue, ce sont les chiffres absolus qui sont les plus appréciés par l’opinion publique, ce lieu où se gagnent les batailles qui décident des guerres. Tout comme Russell Westbrook est devenu le propriétaire et le seigneur des triples doubles ces derniers temps, battant des mythes comme Oscar Robertson et atteignant la moyenne en une saison jusqu’à quatre fois, il existe d’autres records qui, bien qu’avant ils semblaient typiques d’une autre époque, sont désormais menacés par des acteurs historiques, des stars devenues des légendes cherchant à accroître leur place sur l’Olympe et mettre fin à un monopole qui s’étend sur plus de 30 ans. Nous parlons bien sûr de l’annotation, cette donnée suprême qui domine tout. Ce à quoi les gens font le plus attention. Ce qui définit, presque toujours, un joueur.

Bien que marquer ne soit pas la chose la plus importante dans le basket-ball, un classique devenu un cliché et qui se répète davantage dans les étapes d’entraînement des jeunes athlètes que dans le pur professionnalisme, il est vrai que c’est un élément essentiel de tout sport. À la fin, celui qui marque le plus de points gagne. Et, si l’on passe en revue la liste des meilleurs joueurs de tous les temps, quel que soit l’ordre, toujours soumis à une extrême subjectivité, on voit de très grands buteurs… ou des joueurs qui se sont démarqués pour tout, mais aussi pour marquer des points. Michale Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Kobe Bryant… voire Larry Bird ou Magic Johnson, qui n’ont pas prodigué trente points aussi facilement que le reste des nommés, ils avaient une capacité innée à obtenir de superbes affichages dans cet aspect du jeu. También hay muchos pívots en la lista: Shaquille O’Neal, Wilt Chamberlain (claro)… Se podría decir que, excepto la eterna (y eternizada) figura de Bill Russell, todos, en esa hipotética lista, han anotado en demasía durante sa carrière.

LeBron, pour le record suprême

Le 13 juin 1989, Kareem Abdul-Jabbar a dit au revoir à l’une des courses les plus impressionnantes de tous les temps. S’il avait été un homme contemporain, il pourrait être considéré comme le meilleur de l’histoire, mais ce poste est attribué en majorité à Michael Jordan, plus proche de la mémoire des fans. Jabbar a fait ses adieux en finale, avec une lourde défaite contre les Pistons (4-0) et 7 points sur son compte privé. Le troisième duel a vu sa dernière grande démonstration : 24 points et 13 rebonds à 42 ans. Jabbar a dit au revoir avec six bagues, de nombreux records, une légende vivante des Bucks et des Lakers et une carrière qui a duré près de deux décennies, 19 All Stars et un changement de nom inclus. Et, bien sûr, un record que tout le monde pensait impossible à atteindre : 38 387 points, une moyenne de 24,6 en 1560 matchs joués. Un chiffre qui dépassait de loin celui de ses poursuivants les plus immédiats. De plus, à cette époque, le deuxième sur la liste était Chamberlain, avec 31 419.

Depuis lors, plusieurs joueurs ont menacé le trône, et bien que des spéculations aient été faites sur un nouveau roi, personne ne s’en est jamais vraiment approché. Michael Jordan, entre retraite et retraite, a fait 15 saisons, que s’il y avait eu plus, nous aurions pu voir un nouveau conquérant. Karl Malone, éternellement ignoré mais deuxième sur la liste (36 928) était à un peu plus de 1 000 points, mais a pris sa retraite en 2004, après une saison infructueuse avec les Lakers, près de 41 ans et ignorant les demandes de l’équipe de Los Angeles de continuer. La baisse est venue trop clairement à Shaq, et Kobe a commencé à jouer un rôle de soutien avant d’exploser enfin et d’atteindre la troisième place des meilleurs buteurs, le jour où il a déclaré que “sans Shaq, il aurait atteint 40 000”. Le Black Mamba est aujourd’hui en quatrième position. Il a été dépassé, vous savez, par LeBron James… la star qui menace d’atteindre, cette fois clairement, la première place. Celui que Jabbar occupe depuis plus de 30 ans.

Le roi a de réelles chances d’atteindre la première place. Qui plus est, aggravant encore ses statistiques spectaculaires. LeBron marque en moyenne 27 points par match au cours de sa carrière, contre 25 seulement lors de sa saison recrue. Son plus petit nombre de points totaux dans une campagne date de l’année dernière, avec 1 126. Et s’il n’est pas plus proche, c’est à cause des blessures de ces dernières années et à cause des cours réduits à cause du coronavirus. Meilleur buteur en 2007-08, LeBron n’a qu’une moyenne de 18,4 points par nuit au cours des deux prochaines années pour rattraper Jabbar. Le centre, interrogé par Marc Stein récemment, ne semble pas trop s’en soucier : « Je ne vois pas les records comme des réalisations personnelles, mais comme des exploits humains. Nous gagnons tous quand un record est battu, et si LeBron bat le mien, je le ferai. être là pour l’encourager.” Choses de légendes. Et des records, bien sûr. Et en NBA, cet endroit où tout est possible, on dirait que ça peut tomber à ce qui semblait impossible. Et ce n’est pas une chose de légendes ou de records, ça aussi. C’est le truc de LeBron.