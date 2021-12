« LeBron a ruiné le basket-ball » – AS.com

Iman Shumpert est sorti de la NBA avec 31 ans et après des allers-retours avec les Brooklyn Nets, sa dernière équipe. En effet, aux États-Unis, il est déjà mieux connu du grand public grâce à son énorme succès dans le programme de danse Dancing With The Stars (avec la danseuse Daniella Karagach) et son union avec la chanteuse Teyana Taylor. Plus lié à la musique qu’au basket à ce stade, Shumpert était un repêchage numéro 17 en 2011 qui a vécu ses plus belles années chez les Knicks et surtout chez les Cavaliers, où il est arrivé dans la reconstitution en marche de l’équipe 2015, l’hiver au cours duquel lui, JR Smith et Mozgov ont atterri pour jeter les bases du groupe qui était finaliste cette saison et champion en 2016, après être revenu de 3-1 pour la première fois en finale et avoir laissé les Warriors 73-9 derrière de manière incroyable. Dans l’équipe de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love, Shumpert était un gardien de réserve qui s’est serré en défense et a mis beaucoup de physique pour faire pression sur l’extérieur avec le ballon.

Il n’a jamais obtenu de moyenne de 10 points en une saison, et sa carrière a été marquée par des blessures, notamment au genou et à l’épaule, au poignet… il a fini par traverser des rois, des fusées et des filets et a disparu de la carte. Maintenant, il refait surface pour laisser quelques déclarations qui donnent beaucoup de guerre dans l’environnement NBA. Il les a fait sur le podcast The Bootleg Kev Show, où il n’a pas laissé de marionnette avec une tête et a pointé directement vers LeBron James, le leader de l’équipe dans laquelle il était champion. Et qui, bien sûr, n’a pas aimé le changement qu’il a opéré en 2010, lorsqu’il a quitté les Cavaliers dans son Ohio natal pour aller au Miami Heat avec Dwyane Wade et Chris Bosh : « Non, celui qui a ruiné le basket n’était pas Kevin Durant avec sa signature pour les Warriors, c’était LeBron James avant. C’était LeBron quand il est allé jouer pour le Miami Heat. Et vous le savez Bron sait qu’il a ruiné le basket. Personnellement, j’aimais la NBA pour la loyauté qu’il y avait, la loyauté que je pensais continuer d’exister. Mais LeBron y a mis un terme, a cassé ce code. Ce n’était pas ce que j’étais censé faire. »

Shumpert a également expliqué comment LeBron a commencé à faire plus de gestes et à faire semblant quand il a pris des coups parce qu’il en avait marre d’être appelé moins de fautes pour être l’un des joueurs les plus forts de toute la NBA : « Le pire avec lui, c’est que nous lui avons demandé pourquoi Il flopait tellement, et il nous a littéralement dit ceci: « Les gars, si les autres tirent les lancers francs qu’ils font, je dois le faire aussi. Ils m’ont beaucoup frappé, et je dois le vendre aux arbitres parce que je suis si fort que si je ne le fais pas, il semble que rien ne s’est passé. Si je ne fais pas ça, personne ne découvre les fautes qu’ils me font. »

Il se souvenait également de la féroce rivalité que ses Cavaliers avaient avec les Warriors, l’une des plus grandes de l’histoire de la NBA. Et il a précisé qu’il n’avait aucune sympathie pour l’équipe de la baie de San Francisco : « Nous avions deux styles de basket très différents. Et nous savions que celui qui pourrait imposer le sien allait mettre la tendance dans tout le basket. Ce peuple imiterait celui qui sortait vainqueur de nos duels. On savait que les enfants allaient vouloir jouer au poteau, shooter en fade away… ou ils allaient se consacrer au tir de loin, à croire que cette merde de tir depuis presque le centre de la piste c’est bien. Quand Stephen Curry a commencé à faire ces clichés, Tyronn Lue nous disait si nous allions jouer dehors, si nous étions sous le choc, il nous pressait pour voir ce que nous allions faire… Ils disent qu’ils ont changé de basket , pour moi, ils l’ont gâché. Au moins le basket que j’aime. »

Bien sûr, une exception était autorisée avec Klay Thompson : « Klay ne s’est jamais plaint aux arbitres. Si vous l’attrapiez, il ne regardait pas l’arbitre, il vous frappait au poignet pour que vous le libériez. J’adorais ce type à la peau claire… il s’en fichait, il voulait se battre avec nous. Il voulait rester avec moi juste pour passer un bloc. Il te frappait au cou et il retournait de l’autre côté du terrain sans s’en soucier. J’aime les gars comme ça. »