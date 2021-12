LeBron a semblé dire qu’il allait tenter un lancer franc les yeux fermés

Cela peut devenir assez épuisant lorsque les fans de la NBA cherchent constamment à comparer LeBron James et Michael Jordan. Il n’a pas besoin d’un débat annuel, mais nous n’allons pas entrer dans ce domaine maintenant.

Cela étant dit, LeBron a semblé fournir aux fans de Michael Jordan du matériel supplémentaire dimanche soir.

Après que leur première rencontre s’est presque terminée par une bagarre, les Lakers et les Pistons étaient à Los Angeles et espéraient éviter le drame persistant de l’altercation LeBron-Isaiah Stewart. Et à part la foule des Lakers qui a hué Stewart sur la ligne, il aurait été facile d’oublier qu’un quasi-combat s’est même produit.

Mais avec les Lakers en avance de cinq et 7,9 secondes à jouer, LeBron a apparemment tenté de troller les Pistons et de mettre le jeu à l’écart avec un lancer franc les yeux fermés. Euh, à propos de ça…

LeBron a semblé regarder Cade Cunningham et dire qu’il allait tirer le lancer franc les yeux fermés. Le tir qui a suivi a évité de justesse d’être une boule d’air, frôlant la jante alors que les Pistons criaient tous : « COURT ! »

Encore une fois, pour ne pas évoquer les comparaisons fatiguées de MJ-LeBron, mais le lancer franc les yeux fermés de Jordan est devenu viral sur Twitter la semaine dernière. Jordan a fait sa tentative de non-regard en 1991. Donc, c’était assez frais sur la conscience collective de NBA Twitter.

Je ne pouvais qu’imaginer la réaction si LeBron avait lancé sa tentative – quelque chose qu’il a fait les yeux ouverts !

Pourtant, le jeu était essentiellement incontrôlable là-bas (bien que Detroit ait eu un temps mort), alors pourquoi pas? Les Lakers ont gagné 110-106. LeBron a terminé avec 33 points.