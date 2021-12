LeBron bat Kobe… pas du tout

Les Lakers n’ont ni santé, ni alchimie… ni chance. Bien qu’ils ne le recherchent pas normalement non plus. Vous ne pouvez pas dire qu’ils n’ont rien parce que, bien sûr, ils ont LeBron James. Que moins d’une semaine après son 37e anniversaire (plus de vie en NBA qu’en dehors) il a battu son record de points à Noël (39 auxquels il a ajouté 9 rebonds, 7 passes et 3 interceptions) et il a dépassé le record de tous les temps en 25-D, qui était celui de Kobe Bryant jusqu’à cette année (395 points). LeBron est entré en territoire 400 (422) et il a joué des minutes tout simplement fabuleuses qui n’ont pas servi son équipe : 115-122 pour un Nets sans Kevin Durant et qui n’ont toujours pas Kyrie Irving, leur renfort pour les matchs à l’extérieur. Mais ils sont 22-9. Les Lakers, après avoir eu le programme le plus facile de la NBA, ils marchent 16-18. Il y a cinq défaites d’affilée après avoir enchaîné trois victoires consécutives pour la première fois cette saison. Depuis ce 16-13 qui a donné un minimum d’air, tout leur est arrivé : blessure au genou d’Anthony Davis, épidémie de COVID. Et encore aux égouts.

La perte de Kevin Durant, surtout, et l’absence de Davis (et le non-retour de Kyrie Irving, qui aurait été un formidable coup médiatique au-delà de toute autre considération) ont réduit l’éclat du duel de Noël aux heures de grande écoute, le grand jeu de la nuit pour le grand public de Noël. Le moins commun à la NBA. Au moins James Harden est revenu à l’heure, qui vient de sortir des protocoles sanitaires a marqué 36 points, capté 10 rebonds et distribué 10 passes décisives. Dans le 0-7 final qui a scellé la victoire dans les 45 dernières secondes, Harden a aidé Claxton pour un 2 + 1 et a effectué ses quatre lancers francs. Les Nets se sont échappés vivants d’un match qu’ils auraient perdu si leur adversaire n’avait pas été une montagne de misère et de misère – le score était de 84-107 à 10:39 de la fin. De là à 115-115 dans la dernière minute, une formidable réaction des Lakers, qui enchaînent un 17-0 et rugissent à bon escient… pour finir par perdre. C’est sa saison, ni plus ni moins.

Que LeBron soit encore capable de jouer à ce niveau lors de sa 19e année en NBA est incroyable. Qu’il soit si mal entouré est déprimant, y compris le chapon qu’il mérite pour ses méfaits en tant que directeur général de facto. Il les avait à Miami et à Cleveland et les a eus à LA Davis n’est pas là, peu importe à quel point il était mauvais (et c’était le cas), il était toujours un joueur défensif essentiel, et la pandémie a balayé pour éviter la moindre menace de cohésion. Ariza ou Reaves sont toujours sortis et Avery Bradley n’est pas arrivé à temps. Quoi qu’il en soit, LeBron a signé un +9 en 40 minutes… et les Lakers ont perdu par 7. C’est -16 en seulement huit minutes. Un drame qui a échappé plus ou moins à Carmelo Anthony (17 points, 11 rebonds, 4 passes) et à un Malik Monk qui est revenu des protocoles avec 20 points. Ils ont fait leurs débuts dès que Darren Collison (sorti de sa retraite) et un Stanley Johnson dont les jambes se sont fait sentir dans une défense apparue à la fin après des minutes tragiques liées à l’absurdité du match précédent, contre les Spurs, ont fait leurs débuts. Mais Le +9 de LeBron mène directement aux autres mégadonnées de la nuit : le -23 de Russell Westbrook en 37 minutes. Le meneur, qui a connu de très bonnes semaines et est désormais dans une période terrible, a terminé sur un triple-double (13 + 12 + 11) qui restera pour son record historique mais avec un goût profondément amer : 4/20 aux tirs, un échec retentissant dans la dernière minute (avec 115-118) et des déconnexions grossières en défense.

C’est Westbrook : de très bonnes journées, des journées comme celle-ci… et au total pour une saison complète, moins qu’il n’en faut à un joueur de son poids et de son contrat. Problèmes de tir, problèmes de décision, problèmes de concentration défensive… problèmes. Les Lakers et LeBron ont choisi cela en été, et ils viennent à Noël par la négative, sans réponses (et sûrement sans questions) et après quelques mois au cours desquels, pour couronner le tout, ils n’ont jamais rien eu comme leur rotation tapez sur la bonne voie. . Pas de basket, pas de santé, pas de chance. Ainsi, leur retour héroïque n’a rien donné contre un Nets sans Durant et accroché à Harden et Patty Mills 3s : 8 (record de Noël) pour 34 points et 7 passes décisives. Lui et Harden ont marqué 70 points, le premier couple de plus de 30 ans pour les deux depuis 1993, lorsque Charles Barkley et Kevin Johnson l’ont fait pour les Phoenix Suns. Avec plus d’énergie et plus de rythme, les Nets ont gâché leur soirée avec cette débâcle du dernier trimestre dont ils ont manqué de peu.

La grande fête de Noël manquait à Durant. Et il lui manquait Davis, et Kyrie… Ce n’était pas, d’emblée, ce que la NBA avait prédit lorsqu’elle a programmé ce plat principal, qui d’ailleurs l’était moins en raison de l’état de santé trapu des Lakers. Une équipe qui en ce moment ne donne même pas pour le drame : qui perd et perd parce qu’il n’a pas de joueurs disponibles et parce qu’il ne sait pas encore ce qu’il a construit avec ceux qui jouent. Après le match, David Fizdale a demandé si quelqu’un connaissait « un scientifique disponible » pour cloner LeBron lorsqu’il a été nommé les problèmes sans la grande star sur le terrain d’une équipe qu’il dirige en raison de la perte de Frank Vogel, également dans les protocoles. LeBron lui-même a envoyé (à bien comprendre…) un message clair pour les semaines précédant la fermeture du marché d’hiver : « Je ne suis pas une personne très patiente… Mais bon, on est sans notre coach, avec des joueurs de bas niveau ou ceux qui viennent de rentrer… J’essaie de rester stable. La réalité est que personne ne va avoir pitié de nous ». Et la réalité est que À presque 37 ans, il continue de jouer à un niveau admirable mais ce qu’il a autour de lui (en partie à cause de ses propres péchés) est une calamité. Et c’est pourquoi le bilan négatif, l’ennui (même pas pour le drame, j’insiste) de ses followers et le déraillement de tout, même la menace d’un miracle de Noël dans un come-back inachevé qui sert enfin de métaphore. Ces Lakers n’arrivent pas. Ils sont ce qu’ils sont, et en ce moment il n’y en a plus.