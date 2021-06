LeBron change de numéro : quatre maillots à la retraite ?

LeBron James change à nouveau de numéro. La légende des Los Angeles Lakers en a porté deux au cours de sa carrière sportive, le ’23’ et le ‘6’, ce dernier a forcé lorsqu’il a atteint le Heat, qui a retiré le premier à Michael Jordan quand il a annoncé qu’il quittait définitivement le basket-ball, même s’il n’a jamais porté ce maillot. Désormais, il reviendra au ‘6’, une décision étrange si l’on considère qu’il n’a jamais renié son classique ’23’, qu’il a commencé à porter chez les Cavaliers, lors de ses première et deuxième étapes dans la franchise. Avec lui, il a battu tous les records et a conquis le ring 2016, dans un retour historique aux Warriors. Et il a aussi gagné avec lui en 2020, déjà avec les Lakers, dans la bulle d’Orlando.

Premier aperçu : LeBron James changera son numéro de maillot des Lakers en numéro 6 la saison prochaine après avoir revêtu le numéro dans son nouveau film “Space Jam: A New Legacy”. pic.twitter.com/VZksn1qVCy – Shams Charania (@ShamsCharania) 9 juin 2021

L’histoire de LeBron avec ses chemises est toujours curieuse. Il a assuré, avec son atterrissage dans les Lakers, qu’il porterait le ’23’, mais certaines voix ont souligné la possibilité qu’il ait donné le numéro historique à Anthony Davis lorsque la star a échangé les Pélicans contre les Lakers, en 2019. Cela ne s’est pas passé comme ça et finalement le roi a continué avec ’23, qui changera pour 2021-22, comme indiqué par Shams Charania. Selon le journaliste, le changement se produit après que la légende a cédé le “6” pour le film Space Jam 2, et ce qui précède donnera sûrement des avantages lucratifs sous forme de ventes, quelque chose à toujours prendre en compte dans la meilleure ligue de le monde. Ça oui, Tout semble indiquer que Davis continuera de porter le ‘3’ qu’il porte depuis son arrivée à Los Angeles.

Cet événement inattendu pourrait conduire à un coup de chance qui serait absolument historique : LeBron ayant quatre maillots à la retraite. Wilti Chamberlain et Pete Maravich en totalisent trois chacun, et Kobe Bryant a déjà deux numéros au sommet du Staples Center, les deux qu’il portait durant sa carrière sportive (le ‘8’ et le ’24’). LeBron, selon le temps qu’il passe à Hollywood, pourrait répéter cet exploit avec le ’23’ et le ‘6’ (l’un des deux l’aura à coup sûr). Et, en plus, c’est presque une certitude que le ’23’ des Cavaliers et le ‘6’ qu’il menait dans le Heat seront retirés de leurs franchises respectives. Ce ne serait que l’énième exploit d’un homme historique qui, En route vers 37 ans, il disputera sa 19e saison en NBA avec un nouveau changement de numéro. Et avec beaucoup d’histoire à écrire. Cela toujours.