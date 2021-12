LeBron défend Vogel : « C’est nous qui devons nous améliorer »

Entre les blessures et les protocoles COVID-19, le premier trimestre de la saison régulière 2021/22 de la NBA a été une véritable montagne russe pour Les Lakers de Los Angeles, qui avec une fiche de 12-12 sont en 7e position de la Conférence Ouest.

De plus, le jeu auquel ils se livrent est loin d’être celui attendu par l’une des deux équipes qui, avant le début du parcours, partaient en favorite pour remporter le ring en fin de saison. Cela a conduit directement les adeptes les plus critiques à viser directement la figure de l’entraîneur, Frank Vogel.

Ce n’est un secret pour personne que le poste de Vogel’s en tant qu’entraîneur-chef des Lakers est l’un des plus contestés de toute la ligue, et il ne serait pas surprenant de le voir licencié à un moment donné cette saison. Cependant, James Lebron, star de l’équipe de Los Angeles, a tenu à sortir pour soutenir le travail de son entraîneur dans ses dernières déclarations.

« Frank est un gars fort d’esprit », a déclaré LeBron. « Il a une excellente équipe d’entraîneurs et nous lui faisons entièrement confiance. Ce sont nous, les joueurs, qui devons faire un meilleur travail sur le terrain. Pour sortir et produire du basket, il n’y a rien de plus. »

Toujours ramer contre la critique

LeBron James a également déclaré que jouer pour les Lakers de Los Angeles est complètement différent des autres, car il est beaucoup plus facile d’être critiqué pour le niveau de demande que porte ce maillot. « Le fait qu’ils disent du mal de nous n’a pas d’importance pour nous, c’est quelque chose qui est implicite lorsque vous signez pour cette équipe. Mais nous sommes une équipe qui ne se soucie pas de l’adversité », a-t-il déclaré.

Le tout en une journée de travail– pic.twitter.com/FIXzYBRAZ1 – Los Angeles Lakers (@Lakers) 6 décembre 2021