LeBron domine et les Lakers matent les Rockets

Les Lakers respirent. La franchise Angelina a facilement battu les Houston Rockets (95-85) pour ajouter leur deuxième victoire consécutive, le quatrième au cours des cinq derniers matchs après avoir commencé la saison 0-2 avec des défaites contre les Golden State Warriors et les Phoenix Suns. Et ils l’ont fait avec un contrôle total sur le jeu, avec des avantages qui dépassaient déjà les 20 points avant la pause et qui atteignaient presque les 30 dans la dernière période. La réaction texane au dernier quart a constitué un match que les Lakers n’ont jamais craint de perdre.

LeBron James a été capital pour ce triomphe. L’attaquant, qui est revenu chez les Cavaliers après une blessure à la cheville qui ne lui a permis de jouer que 45 matchs la saison dernière, a démontré qu’il n’est pas nécessaire de réussir au tir pour dominer un court. A marqué 15 points sur un mauvais 6/19, mais distribué 8 passes décisives, important au début pour faire décoller le vôtre. Il a eu un rythme calme dans les premières mesures du duel. Sans nerfs, sans fanfare. Faites ce qu’il fallait faire.

Westbrook et Carmelo

Et il a trouvé Russell Westbrook et Carmelo Anthony bien. Les deux anciens joueurs à durée limitée de Houston l’ont fait avec leur ancienne équipe. Le meneur a atteint 20 points. Il a ajouté 9 passes décisives et 8 rebonds en 35 minutes sur le terrain pour un +25 avec lui sur le terrain, le plus élevé pour les Lakers. Pour sa part, Melo a connu une autre journée sensationnelle: 23 points du banc avec un 5/8 du périmètre. En plus d’un bon travail défensif : 4 contres, 2 interceptions. « Je ne m’attendais pas à le voir avec cette performance défensive, c’était génial », a admis Frank Vogel, entraîneur des Lakers, sur le travail de l’attaquant.

Houston ne pouvait pas faire grand-chose contre un rival développé. Seuls Christian Wood (16 ans) et Eric Gordon (17 ans) ont donné une certaine guerre à certains Rockets qui ont décidé de se suicider avec 25 défaites et 14 lancers francs manqués. Donc mission impossible. Usman Garuba n’a eu aucune chance : il n’a joué qu’une minute à la fin de la journée. L’équipe de jeunes madrilènes ne trouve pas sa place en NBA : sur les six matchs disputés par son équipe, il n’est apparu que sur quatre et son maximum a été de 10 minutes.