LeBron est à l’heure – AS.com

LeBron James ne veut plus attendre. Selon le journaliste américain Shams Charania, la star des Lakers pourrait revenir sur les courts pour le prochain match, demain contre les Knicks de New York. Sinon, comme le soulignent les mêmes informations, le retour serait retardé, au plus tard, pour le prochain, qui affrontera les Lakers avec les Houston Rockets. En d’autres termes, il reviendra presque certainement cette semaine. Des nouvelles inattendues. S’il est vrai que, selon les premiers rapports après la rechute, la durée estimée du congé de maladie était celle qui, semble-t-il, sera remplie, les derniers événements n’y paraissaient pas enclins. Hier soir, le propre entraîneur de la franchise, Frank Vogel, a réduit toute lueur d’espoir, avec des mots qui n’auguraient pas un retour immédiat.: “On ne sait toujours rien de LeBron. Des progrès de jour en jour”, a-t-il déclaré après la précieuse victoire contre les Phoenix Suns. Le panorama a soudainement changé.

En quelques heures, donc, l’ambiance dans la partie violette et dorée de Los Angeles s’est considérablement améliorée. De perdre directement contre les Clippers et les Blazers, dans ce qui était une véritable “ finale ” pour le play-in, ils ont continué à l’emporter avec solvabilité contre les Suns., l’une des meilleures équipes de la saison, et à revoir, encore une fois, avec ses deux stars pour affronter une dernière vague de crise cardiaque. Et, contre Phoenix, Anthony Davis était à nouveau Anthony Davis. L’attaquant de puissance, dans cette version qui soulève immédiatement les aspirations de toute équipe de la NBA, a signé 42 points, 12 rebonds et 5 passes décisives avec +25 sur le terrain. Sa meilleure performance après son retour de blessure. Un grand match pour donner une continuité à ce qui a été montré la veille dans le domaine individuel. Contre Portland, malgré la défaite rude, qui l’a amené à accumuler -11, il a déjà inscrit 36 ​​+ 12 + 5. Si la progression normale n’est pas tordue – vous pouvez croiser les doigts – il semble que vous arriverez dans la meilleure forme possible après ce que vous avez souffert.

Beaucoup de lumière après une feinte avec un maximum d’obscurité. Il y a à peine trois jours, le scénario était totalement le contraire. Aujourd’hui, il est très proche de revoir Davis et LeBron ensemble sur le terrain, mais dans le match contre les Dallas Mavericks, il semblait qu’il s’échappait, encore une fois, indéfiniment. Un mauvais geste de la cheville, qui s’est transformé plus tard en “spasmes du dos”, a semblé pousser Anthony à nouveau hors du plateau, même sans le roi en vue. En fin de compte, il avait peur, mais l’un des plus grands. Surtout, à cause de ce qu’il a vécu avec LeBron lui-même il y a quelques jours, qui, 20 matchs après que Solomon Hill soit tombé tragiquement à la cheville, a de nouveau disparu des alignements. Jusqu’à aujourd’hui, bien sûr. Ou demain. Selon Vogel dans des déclarations précédentes, en une absence préméditée, plus motivée par la prudence que par une douleur réelle à la cheville droite, mais dont, le cas échéant, les Lakers ont souffert nuit après nuit.

Si le retour est confirmé, après quatre matchs, LeBron arrêterait à nouveau le compteur de pertes dans le parcours dans lequel il a accumulé davantage. Au total, 25 absences qui ne lui ont permis de jouer que 43 matchs. S’il jouait tout ce qui reste, James terminerait l’année régulière avec 47 matchs., 8 de son creux de carrière: 55 à sa première saison à Los Angeles, 2018-19. Désormais, contrairement à l’époque, il est à l’heure. Selon le journaliste Adrian Wojnarowski (ESPN), pas dans le meilleur état, “il va devoir jouer avec l’inconfort en séries éliminatoires, il ne se remettra pas avant l’été”, mais il vient. Sans Dennis Schröder, il est à court de contact étroit avec le coronavirus, mais avec Davis à ses côtés, il se battra pour échapper à la fosse de play-in, une victoire derrière Portland. Un tournoi d’entrée dans lequel, sûrement, ils peuvent être vus supérieurs. Dans lequel, s’ils survivent, ils pourraient même en bénéficier (ils éviteraient de croiser dans les Clippers ou les Nuggets au premier tour), mais dont ils ne veulent pas entendre parler. “Il sera prêt pour les séries éliminatoires”, a déclaré Kentavious Caldwell-Pope hier soir. Les éliminatoires. Ils ne pensent qu’à ça, sans intermédiaires.