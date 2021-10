LeBron est de retour, les Lakers gagnent

Les Lakers gagnent à nouveau. L’inconstance de l’équipe de Frank Vogel sera manifeste et la cohérence brillera par son absence. Mais ce sera, après tout, la partie la plus drôle de la situation : les Angelenos, avec l’équipe qu’ils ont, ils seront analysés sous de nombreux prismes et passeront de la risée de la NBA à celui de grands favoris. Bien sûr, à travers toutes ces phases, une équipe sera toujours nécessaire, en raison de l’histoire et de l’idiosyncrasie, le ring. Et qu’il a un grand nombre de noms bien connus qu’ils recherchent, selon à qui vous demandez, la rédemption ou la justification. Et les Lakers, qui ont été imposés aux Cavaliers, ils n’ont pas dissipé les doutes qu’ils ont générés contre le Thunder en Oklahoma. Mais comme ils sont capables de gagner n’importe qui et de perdre contre tout le monde, hier ils étaient ridicules et demain ils le seront… enfin, quels qu’ils soient.

Chez Staples et devant son public, toujours froid, plus soucieux d’apparaître que d’être, tout allait vers une nouvelle défaite. Peut-être pas sous la forme d’une catastrophe contre l’une des équipes émergentes de la saison, mais celui qui a dominé par 9 points (66-75) au milieu du troisième quart-temps. Les Lakers, avec LeBron de retour dans l’alignement, n’ont pas connu d’effondrement aussi souverain que lors de ce dernier quart contre le Thunder, dans le jeu, c’est devenu un exercice d’effort constant, ou du moins semblait-il, de perdre. Les Lakers, trébuchant et avec le temps, ont réussi à s’étirer, faire les ajustements défensifs nécessaires et pousser en attaque pour faire tourner le score au quatrième quart, dans lequel ils ont laissé leurs rivaux en 16 points à la Pyrrhus et ont marqué les tirs francs pour ouvrir un avantage progressif qui leur a permis d’affronter sereinement les dernières minutes du duel.

La simple présence de LeBron a véhiculé la tranquillité dans un match qui a connu 8 changements de score et 9 nuls. Le King est passé à 26 points et 8 passes décisives, et a corrigé une performance désastreuse du triple (1 sur 10) avec une bonne première partie et de grands moments de connexion avec Russell Westbrook, surtout en transition. Russ, d’ailleurs, a terminé à 19 points, avec 6 rebonds et 5 passes, il n’a pas perdu la tête comme contre le Thunder (scène finale ignoble), il a eu une bonne sélection de tir (8 sur 13, avec un seul triple réussi tentative) et ne s’est pas amorcé à la fin. Frank Vogel continue de tester les choses et a donné à DeAndre Jordan et Dwight Howard des minutes comptées, qui n’ont pas évité le saignement des alley oops du rival. Malik Monk n’a profité que de 5 minutes et Rajon Rondo a été exclu de la rotation. Une autre nouveauté sous la forme d’une boîte de vitesses réalisée par un technicien qui s’efforce de faire fonctionner parfaitement tous les engrenages. Et le tout, sans prendre de minutes aux grandes stars (celles d’aujourd’hui et d’hier), avec un Carmelo Anthony qui est l’une des meilleures nouvelles de l’équipe en ce début de parcours : 24 points, 5 rebonds, 9 sur 12 en tirs du terrain et 6 sur 8 en triple. Bon jeu. À l’anniversaire, soit dit en passant, de ses débuts; et celui de LeBron. 18 ans ont passé. C’est dit bientôt.

Les cavaliers ont duré ce qu’ils ont duré. Ils ont bien tenu, ils ont toujours été en avance, ils ont montré leurs grandes vertus et réduit au maximum leurs défauts. Bon jeu de Evan Mobley (23 points, avec 10 sur 16 tirs), 17 points de Lauri Markkanen et 18, avec 11 passes décisivespar Darius Garland. Collin Sexton n’a pas eu sa journée et Jarrett Allen a été intermittent, mais Ricky Rubio a complété le tout depuis le banc : encore 18 buts pour le meneur espagnol, qui oscille entre la position de départ et le banc mais est le leader de la deuxième unité. et la référence spirituelle et intellectuelle d’un jeune groupe qui le remarque. Les Cavaliers ont coulé au cours des 12 dernières minutes, noyés par la défense rivale et avec une pájara en attaque anthologique : 4 sur 18 sur toute la période, avec 3 sur 9 en triple. Très mauvaise gestion des ressources dans les derniers instants, au cours desquels ils ont autorisé trop de coups libres. Mais bon duel dans les trois premières périodes, quelque chose qu’une équipe qui est à un point différent des Lakers peut prendre positivement. Ils vont, viennent, vous emmènent, vous attrapent, vous mettent en colère, vous remontent le moral, se lèvent et rechutent. Les Lakers passeront par toutes ces phases cette année. Il ne reste plus qu’à voir s’ils passeront également par la phase de victoire finale.. Là, c’est bien sûr la clé. Pour varier.