LeBron et Anthony Davis ont tenté Lillard avec les Lakers

La défaite contre les Denver Nuggets au premier tour des éliminatoires finales a été un coup dur pour Damian Lillard. A tel point que le meneur des Blazers a sérieusement envisagé de quitter Portland. No por su falta de amor a una franquicia y una ciudad en la que lleva toda su carrera, diez temporadas con esta, sino por la sensación de que no se hacía los necesario desde los despachos para, por lo menos, estar en disposición de acariciar la bague.

«Je savais tout le temps que c’était un Trail Blazer, mais évidemment après cette défaite en séries éliminatoires, j’ai pensé : « Nous devons faire quelque chose pour montrer que nous essayons réellement de gagner« Lillard a déclaré à Yahoo Sports. «Il y a tellement d’équipes dans la ligue… certaines veulent tanker (perdre pour obtenir une bonne position de repêchage), d’autres veulent juste être une équipe en séries éliminatoires et voir si elles peuvent rendre les choses intéressantes. Et puis certains ont la mentalité de gagner un championnat. »

« Alors j’étais dans la position où je me demandais si on essayait vraiment de gagner un championnat. Je veux faire partie de quelque chose où gagner est la mission de chacun. Il demande à mon équipe : « Est-ce vraiment ce que nous essayons de faire ? Que faisons-nous pour montrer que c’est ce que nous voulons vraiment faire ? » C’étaient mes questions et je les ai présentées de cette façon », poursuit le meneur.

Les Lakers, sur scène

Et, face à tant de doute, les Lakers sont apparus. Plus précisément LeBron James et Anthony Davis, les principales stars de la franchise. Lillard s’est rendu à Los Angeles cet été pour enregistrer le nouveau single (« We The Ones ») de son quatrième album studio intitulé « Different On Levels You Lord Allow ».

Pendant son séjour en Californie, Lillard a assisté à un match de la WNBA entre les Los Angeles Sparks et les Las Vegas Aces… et LeBron était là aussi. Les deux se sont salués et James a invité sa co-star dans Space Jam II à déjeuner chez lui.. Lillard a accepté et en atteignant la résidence du roi, il a également rencontré Davis. Les trois mangeaient et parlaient de la saison qui venait de se terminer. Sur la réalité de Lillard à Portland et sur la transition de LeBron et Davis à Los Angeles, où ils ont remporté une bague lors de l’année de la bulle Walt Disney à Orlando (Floride).

« Bron m’a demandé ce que je pensais de ma situation et je lui ai dit ce que je disais : je veux juste être en mesure de tout gagner. Il m’a peint à quoi ressemblerait le tableau si je partais.Il ne m’a pas dit de venir à Los Angeles et il ne m’a rien dit que je ne savais pas à quoi cela ressemblerait (être dans les Lakers avec eux). J’ai dit: ‘Je sais que si je jouais avec toi ça marcherait à cause de mes compétences, à cause de qui je suis et à quoi ils ressemblent « , a déclaré Lillard à Yahoo Sports, qui a exprimé des doutes quant à son appartenance à une super équipe : « Je ne sais pas si c’est la façon dont je veux aller”.

« Je suis sûr que ce serait génial de jouer avec LeBron et AD et le faire dans un grand marché, mais aussi attrayant que cela puisse paraître et aussi amusant que cela puisse paraître, je ne sens pas dans mon cœur que c’est ce que je suis ou ma place. Et une chose que je tiens à souligner, c’est que cette décision n’a pas été prise par confort. Je n’ai pas peur de sortir de ma zone de confort car je vais vivre ici quand j’aurai fini de jouer de manière indépendante. J’ai pris ma décision en fonction de ce que je veux vraiment faire », dit-il.

La conversation a duré une heure et demie. Il n’était pas innocent : les Lakers envisageaient en privé les options pour obtenir l’un des meilleurs joueurs de la NBA, six fois all star, six fois membre de la meilleure équipe de la Ligue et membre des 75 meilleurs joueurs de la NBA.

Lillard et Portland

Le départ de Lillard de Portland sera un thème récurrent au fil des mois. En route vers 32 ans, le meneur affronte la première des quatre années de son nouveau contrat avec les Blazers de 176 millions de dollars, de 39 à 48 de sa dernière année avec option joueur. Une saison, celle-ci, qui n’a pas bien commencé pour l’équipe (3-5) ni pour lui : il est à 19,5 points de moyenne, son plus bas niveau depuis son année recrue, avec 23,4% de triple, quelque chose de jamais vu dans sa carrière NBA.

Cependant, tout n’est pas sportif sur la scène Lillard. Le joueur d’Oakland a 60 membres de sa famille à Portland, qui viennent tous les soirs le voir jouer au Centre Moda et avec qui il dîne ou fait des barbecues. C’est une question vitale dans votre vie. Déménager signifierait perturber la vie d’une grande partie de sa famille, ce qu’il place parmi ses priorités. « Ils m’ont encouragé à ne pas prendre de décision en fonction d’eux. Il me disait : « Tout ira bien. Mais je sais qu’ils ont dit que ce n’était pas égoïste. S’il y a quelqu’un dans cette Ligue qui bouge au rythme de son propre tambour, c’est bien moi ».