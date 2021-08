LeBron et Carmelo sont laissés seuls : la fin d’un Draft magique

Tout ce qui est bon (et mauvais, heureusement) a une fin. Du moins, d’une certaine manière. Le meilleur persiste donc dans le temps. Cela se produira avec le repêchage de 2003. L’un des meilleurs de tous les temps. Ou le meilleur. La “nouvelle ère”, comme l’appelait le magazine Sports Illustrated à l’époque. De un à cinq : LeBron James, Darko Milicic, Carmelo Anthony, Chris Bosh et Dwyane Wade. Légendes de la meilleure ligue du monde à l’exception de l’intérieur serbe. En accord avec la taille de la portée, l’une des plus grosses erreurs de tous les temps. C’était un pari personnel de Joe Dummars, l’inoubliable gardien des Bad Boys, qui a tenté d’entrer dans l’esprit de Larry Brown pour faire le bon choix. Les Detroit Pistons ont remporté le ring en 2004, mais une grande partie des années qui ont suivi ont été dominées par les principaux visages de la portée historique. Surtout, bien sûr, pour LeBron. Lors de la saison du championnat susmentionné, Milicic a joué en moyenne 4,7 minutes par match et sa carrière NBA a pris fin en 2012, après avoir été dans dix équipes pendant les six années aux États-Unis.

Avec plus ou moins de poids en tant que représentant de la génération, c’était l’adieu d’un de ses membres. Chose qui s’est répétée, sans interruption, jusqu’à aujourd’hui, avec seulement deux membres actifs. C’est la loi de la vie. Et le basket. Récemment, Kyle Korver a laissé Carmelo et The King seuls. L’éternel tripleur n’a pas officiellement annoncé sa retraite en tant que basketteur, mais il en a l’intuition. La saison dernière, sans équipe, il n’a plus joué une seule minute dans la compétition et la suivante, à 40 ans, il fera partie de l’équipe d’entraîneurs des Brooklyn Nets. Plus précisément, il servira d’assistant au développement des joueurs. Derrière lui, 17 campagnes dans la ligue nord-américaine et une idylle à longue distance qui acquiert des connotations légendaires: est le quatrième joueur de l’histoire avec le plus de triples réalisés. Au total, 2 450 hits du périmètre qui façonnent ses 11 953 points. Ce dernier, avec les Milwaukee Bucks.

Un bas sensible, avec beaucoup d’empreinte sur les pages de la litière. Celui qui, dès le départ, est apparu avec un récit exceptionnel : la retraite définitive de Michael Jordan. En quelque sorte, l’occasion d’un remplaçant qui, à ce jour, se bat toujours, sous la forme de LeBron, pour le trône de l’Olympe. En 2019, Wade, après avoir retardé ses adieux d’un an, jouait son dernier match, avec le maillot du Heat, contre les Nets. Avec style, avec un triple-double : 25 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. La même année, Bosh a également annoncé sa retraite définitive. Il l’a cependant fait après trois ans sans pouvoir s’habiller court en raison de problèmes de caillots. Ensemble, ils atteindraient, en 2012 et 2013, la gloire avec un Big Three de rêve. La meilleure image possible pour se souvenir de la grandeur de ce 2003, qui ne s’arrête pas là en termes de champions. Boris Diaw, Kendrick Perkins, Jason Kapono, Luke Walton, Matt Bonner et James Jones avaient également le Larry O’Brien entre leurs mains.

Maintenant, à Los Angeles, ils chercheront à ajouter un nom de plus à la liste. LeBron et Carmelo se sont enfin retrouvés. C’était un souhait commun et, après 18 ans d’expérience et à respectivement 36 et 37 ans, ils l’ont vu se réaliser. “Bron est venu me voir une fois et m’a dit que c’était le moment, qu’il voulait que je le rejoigne et que nous devions y arriver. Et oui, j’avais l’impression que c’était aussi le meilleur moment. La plupart des gens, je dirais ça nous aurions dû nous réunir il y a des années au début de notre carrière, mais nous étions dans deux voies différentes, nous étions sur deux chemins différents », a déclaré Melo après avoir confirmé son arrivée chez les Lakers. Amis, mais toujours rivaux, ils partageront le même objectif alors que d’autres collègues de la génération les regardent déjà, comme Korver, sur la touche. C’est le cas de Walton, du banc des Sacramento Kings, ou de Jame Jones, en tant que directeur des opérations chez Phoenix Suns. 2003 est proche de sa dernière danse… et le couple ne va guère mieux.