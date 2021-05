LeBron et Davis se rebellent contre le “ play-in ”

Dennis Schröder, Kentavious Caldwell-Pope, LeBron James, Anthony Davis et Andre Drummond. Seul le cinq de départ était déjà une victoire pour les Lakers, avec un début de ruelle de LeBron à Davis comme image de tout ce qui devait être constant et qui, en fin de compte, a été une délicatesse dont la valeur a augmenté de façon exponentielle en raison du manque d’approvisionnement. Respectivement, cette saison, les deux stars ont raté 27 et 36 matchs. Aujourd’hui, ils sont venus à la rescousse d’une équipe qui, sans eux, avait pu disputer les derniers matches; mais transpiration. Vogel ne voulait pas de surprises, même s’ils menaçaient pendant une grande partie du match: 108-111 sur le tableau de bord avec deux minutes et demie restantes en témoignent. L’enjeu était de maintenir les options d’abandon des positions de play-in; devant, certains Pacers qui, s’ils perdaient, étaient condamnés à disputer le tournoi de qualification en tant que dixième classé, c’est-à-dire nécessitant deux victoires. Il est difficile de se souvenir d’une campagne avec autant d’enjeu lors de la dernière journée de la saison régulière. Play-in, de nouveaux temps. Avec le 115-122 final, les deux choses sont certifiées. Et malgré la défaite, dans l’Indiana, le «nouveau» tournoi de qualification sera accueilli comme de l’eau bénite.

Désormais, poids et contrepoids sur une échelle qui, à partir de différents points, tentera de décanter avec différents niveaux de machiavélisme. Presque tous ceux qui sont impliqués, avec plus ou moins d’options, poursuivent le même objectif, l’anneau; mais les moyens choisis peuvent être différents. Les Lakers maintiennent des options pour quitter les positions de play-in. Pour ce faire, ils doivent gagner leur prochain match, qui est censé être la partie facile de l’équation, et attendre que les Portland Trail Blazers perdent demain contre les Denver Nuggets. La première inconnue ne devrait pas être difficile à dégager: les Angelenos affronteront des pélicans déjà bannis des playoffs et sans Zion Williamson, Brandon Ingram ou Lonzo Ball. Portland, au contraire, à quelques pépites qui, dans ces pensées machiavéliques, peuvent être tentées par une défaite volontaire. Actuellement, le Colorado est troisième dans l’Ouest, avec le même bilan que les Clppers, quatrième. Si les Angelenos faisaient leurs devoirs, leur victoire conduirait à une confrontation directe entre les deux équipes au premier tour, peu appétissante. A priori, les Nuggets et les Clippers souhaitent ne pas rencontrer les champions actuels avant une hypothétique finale de conférence.

Dans les circonstances actuelles, bien sûr, avec toutes les étoiles habillées de violet et d’or. Comme aujourd’hui, bien qu’en blanc. Situation contraire dans les Pacers, d’ailleurs, qu’en ce mois de mai ils n’ont pas pu compter sur Malcolm Brogdon et que, cette fois, ils n’ont pas pu non plus le faire avec Domantas Sabonis, avec un coup au quadriceps gauche de le dernier match, contre Milwaukee Bucks. Les Lakers n’avaient pas gagné au pavillon de l’Indiana depuis 2013, mais c’était une journée de victimes (foutues blessures) d’un côté et de retours de l’autre. Et ce qui revient. 17 points et 5 rebonds pour Davis au premier quart (sa période la plus élevée de la saison) en a averti. A la fin de celui-ci, qu’il a joué en entier, attention à son épaule. Nous devons en prendre soin. LeBron, quant à lui, aux commandes, avec 5 passes décisives en sept minutes. La défense, sa seule faiblesse, accordant sûrement plus de points que souhaité. Principalement Caris LeVert (28 + 5 + 12) et JaKarr Sampson (20 + 3 + 1), qui a dépassé la vingtaine de points pour la première fois de tout le parcours. Doug McDermott (17 + 4 + 1) et Justin Holiday (12 + 3 + 1) ont également rejoint la résistance, mais pas assez dans l’ensemble.

LeBron est décisif dans son retour

A son retour, retardé plus que nécessaire, LeBron James est entré dans le jeu en étant ce qu’il est: roi et, par conséquent, chef. Il y avait des doutes sur sa condition physique possible. Pas du tout infondé, il a lui-même réaffirmé qu’il ne sera plus le même. Il a commencé à l’être: dans ses deux premières actions, panier après clarification et assistance pour un triple de Schröder. Quelques instants plus tard, il a échangé les papiers, avec une allée de l’allemand pour James qui s’est terminée par l’un de ces dunks de concours que, au fil des ans, le quadruple MVP est devenu une routine quotidienne. Un 2 + 1, avec un changement de rythme sans trace de problèmes physiques, a permis de boucler un partiel de 4 à 10, au deuxième quart, pour rattraper un air qui n’a pas fini d’être retenu (56-64 à la mi-temps) . Au moment de la peur, à deux minutes et demie de la fin et avec 108-111 au tableau de bord, sept points d’affilée (110-118). Décisif, comme prévu. On l’a vu manquer de rythme dans certaines actions, avec 4 défaites en tant que témoin, mais il est revenu.

Et Vogel espère le peaufiner sur la voie rapide. Avant le match, il a assuré qu’il essaierait de garder les gros titres théoriques le plus longtemps possible sur la piste. Les engrenages sont séparés depuis bien plus longtemps que prévu et, face à la défense du titre, il est temps de graisser lors des marches forcées. André Drummond, aujourd’hui avec 11 points et 15 rebonds, doit continuer à internaliser les mécanismes tactiques, et Schröder (12 + 1 + 4), qui est revenu après avoir quitté les protocoles de santé et avec des hauts et des bas tout au long de la saison, a en mémoire de les fans un souvenir difficile à rééditer: les playoffs de Rajon Rondo. Le truc à propos de LeBron (24 + 7 + 8) et Davis (28 + 10 + 5) n’est qu’une question de temps.

Sans eux, ce n’est pas la même chose. Au début du deuxième quart, avec la deuxième unité sur la piste, la distance a été réduite comme de l’eau dans un conteneur fissuré, 38-40 à huit minutes restantes. Le retour de LeBron, en tant que micro-histoire de l’histoire de la saison, semblait y remédier, mais trois actions consécutives de LeVert, deux d’entre eux triplent, momentanément niés (cela finirait par être) la métaphore parfaite (46-49). Bénissez vos points, au fait. Si son retour, après tout ce qui s’est passé, était une formidable nouvelle, sa forme est incroyable. Avec les gros titres, en ce moment, ce n’est pas facile non plus. De très mauvaises décisions lors des dernières attaques, menées par LeBron, ont fait plus peur qu’elles ne le devraient dans les corps qui portaient aujourd’hui du blanc: un avantage maximum de 14 points a été gaspillé pour arriver avec ce score très serré à la fin. Un gouffre glissant qui, quand James est là, devient beaucoup plus sûr. Il est arrivé, demain on le saura si à temps.