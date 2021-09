Lebrón et Galán se qualifient pour les quarts de finale à Sardeña

09/09/2021 à 17:51 CEST

Le numéro 1 du World Padel Tour et champion du passé Cascais Master, Juan Lebron et Ale Galán ils ont gagné à leurs débuts à l’Open de Sardegna et affronteront Martín Dites Nenno et Paquito Navarro pour une place en demi-finale.

Les huitièmes de finale de la Open de Sardaigne 2021 a distribué sur les terres italiennes les billets pour la partie finale du tableau de ce onzième tournoi du calendrier du World Padel Tour. Les premiers à obtenir leur place au tour suivant ont été Paquito Navarro et Martín Di Nenno. Bien qu’ils aient commencé à souffrir contre le Chilien Javi valdès et l’argentine Agustin Gutiérrez, ils ont réussi à résoudre leur classement en deux sets.

Ils seront mesurés pour une place en demi-finale au numéro 1 mondial, Juan Lebrón et Alejandro Galán, ce vendredi. Les premiers du classement ont fait leurs débuts à Cagliari contre une paire qui a atteint ce stade après avoir perdu dans le précédent, remporté le tirage au sort Lucky Loser, et également gagné en seizièmes de finale : Jésus Moya et Edu Alonso.

La cravate à laquelle il a fait face à Ramiro Moyano et Uri Botello, avec Fede Chingotto et Juan Tello, ne pouvait être contestée en raison d’une blessure à Uri. Pour ce que Chingotto et Tello ils ont réussi, sans jouer, à s’assurer leur place en quarts de finale.

Chez les femmes, les favorites ont souffert pour décrocher leur place en quarts de finale. Jumelle Sanchez Alayeto, ils devaient gagner leur duel contre Eli Amatriain et Caroline Navarro au dernier moment du troisième set après deux heures et demie de bataille. ET Alejandra Salazar et Gemma TriayIls ont également dû contester un troisième chapitre pour régler leur classement. En demi-finale, ils seront mesurés à Martas.