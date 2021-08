LeBron et les Lakers 2021-22 : un bordel à la fin incertaine

Si en 2013 (pour mettre une année approximative) ils nous disaient que LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza et compagnie vont rejoindre la même équipe, nous serions tombés de peur. Du moins le serveur qui écrit ces lignes, qui voit des noms nombreux et très variés dans la franchise la plus gagnante de tous les temps (avec les Celtics). À ce moment-là, LeBron était à son apogée, dans la meilleure forme de sa carrière, dans sa version la plus complète et avec une capacité défensive qui a atteint son paroxysme, grâce à Erik Spoelstra et à la structure bien construite du Heat, avec Pat Riley à la barre. Davis venait d’arriver en NBA après avoir été champion olympique avec les États-Unis en 2012 et avec lui de nombreuses promesses de changement justifiées atterrissaient. Westbrook n’avait pas la réputation actuelle et était un bon complément à Durant dans le Thunder., qui avait atteint la finale de 2012. Carmelo était meilleur que jamais, menant la ligue en termes de score et les Knicks à 54 victoires, la seule fois où ils ont dépassé la barre des 50 dans tout le 21e siècle. Howard avait commencé sa chute par une saison lamentable avec les Lakers, mais il était toujours le centre le plus dominant dans une compétition qui commençait à manquer de position centrale, du moins comme on le comprenait alors. Et Ariza était un joueur sûr et équilibré, un défenseur vorace et un excellent joueur à 3 points.

Bien sûr, nous ne sommes plus en 2013. A cette époque, la concurrence était à la dernière aube du pick and roll et les triples commençaient à émerger et, avec eux, ces guerriers qui ont changé le basket-ball et élevé Stephen Curry à l’Olympe (et vice versa). Tous les joueurs évoqués, qui coïncideront chez les Lakers, ont grandi dans le basket d’antan, celui des fondamentaux, celui des puristes, celui du blocage et de la continuation, celui dans lequel les pivots agissaient comme tels et non comme d’authentiques meneurs de jeu. , que le grand homme dominait et était synonyme de victoire, que le demi-fond était prédominant et que les triples n’étaient pas renoncés, mais pas autant lancés qu’aujourd’hui. Et tous ceux mentionnés ne se sont pas adaptés de la même manière aux temps nouveaux : Carmelo a été vilipendé par la NBA et Westbrook par l’opinion publique. Le premier était sans équipe pendant longtemps, et le second méritait de gagner l’animosité de la quasi-totalité du monde du basket. Howard non plus, avec son caractère jovial et adolescent., Il avait une place jusqu’à sa rédemption habituelle, dans ces Lakers auxquels il revient maintenant. Et seul LeBron a dominé le basket aujourd’hui comme hier. Mais bien sûr, nous parlons d’un joueur qui se bat toujours pour être le meilleur joueur de l’histoire. Autant que cela puisse être pour certains.

Une autre variante impossible à ignorer est celle du temps. Cela arrive à tout le monde, même à un LeBron qui semblait immunisé contre cela. À présent, Des vétérans de guerre se retrouvent dans les Lakers, des gens qui ont vu beaucoup de choses passer devant leurs yeux et qui ne croient pas au destin. Ils ont vu des choses. Qu’ils ont vécu des choses. Et ils n’ont ni les jambes, ni le physique, ni la capacité athlétique d’il y a huit ans. Ou quatre. Ou deux. LeBron aura 37 ans le 30 décembre, Carmelo les a déjà, Westbrook est en route pour 33 ans, Howard à 36 ans, ce qui est exactement ce qu’a Ariza… et oui, Anthony Davis a 28 ans, mais plus de problèmes physiques à ce moment-là. âge que tous les autres réunis lorsqu’ils étaient identiques. Et c’est sans compter Marc Gasol, qui a rendu son option de joueur effective et continuera, sauf surprise, lié à la franchise de Los Angeles. Encore 36 ans, qui seront 37 en janvier. Bref, la moitié de l’effectif a plus de trente ans, le franchisé affronte sa 19e saison et passe à près de 100 matchs par an, en comptant qu’en plus il a disputé 10 finales ; et cette jeune partie qui a soulevé les esprits et a couru sans relâche en défense (Caruso, KCP, Kuzma …) a dit au revoir en remplacement de deuxièmes épées qui peuvent même être troisièmes.

A quoi jouent les Lakers ?

Les rumeurs sont devenues réalité lorsqu’Adrian Wojnarowski (bien sûr) a annoncé que Westbrook avait conclu un accord avec les Lakers de Los Angeles. Et, à ce moment-là, tout le monde se demandait (se demandait) à quoi jouait Rob Pelinka. Personne n’a compris comment cette conclusion pouvait être tirée, dans quelle tête s’inscrivait ce type de mouvement. Ennemi public numéro 1, le roi du triple-double, l’étoile étoilée, est venu dans la ville lumière et berceau des stars de cinéma pour faire partie d’un projet qui vise le ring. Mais il le fait, soyez prudent, avec mille yeux sur lui, des jugements erronés et une destruction absolue de sa réputation, sculptée par des individualités typiques des temps passés et des exploits historiques qui ont abouti à quelque chose que personne ne peut sortir de sa tête maintenant : ce n’est pas non plus la façon de gagner, et Westbrook n’est pas le joueur pour le faire. Sortir de l’ombre de Durant lui a permis d’exploser (et de quelle manière) sur le plan statistique, avec une moyenne de triple-double au cours de quatre des cinq dernières saisons, remportant un titre de MVP et un titre de meilleur buteur … et c’est tout. Il est venu aux Rockets pour étayer le projet et a fini par le couler complètement (ce qu’il était déjà, attention), il a chuté en quatre premiers tours en cinq ans et a donné plus de priorité à ses chiffres qu’à ses coéquipiers.

Westbrook (on en parlera beaucoup) arrive partiellement réconcilié avec l’opinion publique après une saison au cours de laquelle il a jeté les Wizards sur son dos, conduit l’équipe à un retour fulgurant avec des numéros de jeux vidéo (pour changer), mais il a de nouveau coulé en séries éliminatoires. La NBA l’a ignoré pour les meilleurs quintettes (il aurait pu entrer parfaitement) Et il a reçu un soutien aussi inattendu qu’il le méritait de la part des gens, oui… mais étant dans les Sorciers. Personne ne l’a vu, ni ne le voit, à ce stade, comme un membre d’une équipe gagnante (ou qui prétend l’être) et la possibilité qu’il s’intègre dans le schéma de Frank Vogel, qui devient fort de la défense et ne renonce pas la contre-attaque, mais il ne joue pas à la vitesse de la base explosive, c’est pour le moins improbable. Westbrook assume beaucoup de ballon et ne sait pas jouer sans, chose qui peut entrer en collision avec un LeBron qui servira de meneur depuis son arrivée à Los Angeles. Et il a une vertu : ce pilote automatique qui vous met dans une saison régulière où vous vous fatiguez à peine et dans lequel il atteint tout et tout le monde avec une facilité étonnante et un physique privilégié. Il peut donner du repos aux autres et se mettre en colère tout au long de l’année, mais ensuite les séries éliminatoires arrivent. Et c’est sans parler du fait que nous faisons référence à un personnage qui est difficile à former et à trouver une place dans un vestiaire, même dans l’une des personnalités aussi puissantes que Los Angeles. J’ai dit : mais, mais, mais…

L’autre grande question est de savoir comment Carmelo va travailler. Mais, dans ce cas, son rôle est peut-être plus facile à gérer : il est le vétéran du groupe et a adopté un rôle plus résiduel depuis son retour en NBA, avec presque deux saisons complètes sans équipe et sans que personne ne le veuille. Maintenant, il a un rôle plus humble et a cessé d’essayer de monopoliser le jeu alors qu’il ne pouvait plus le faire. Bien sûr, il a trouvé une place chez les Blazers, une équipe qui partageait ses forces et ses faiblesses à parts égales : ils attaquaient trop et défendaient peu ou rien (en fait, ils ont reçu plus de 114 points par match la saison dernière). À ce stade de sa carrière, Carmelo risque d’avoir peu de minutes et mal réparties, mais avec le souvenir de son passage de courte durée (et douloureux) avec les Rockets, il tentera sûrement d’éviter que les choses ne se terminent en cale sèche plus tôt. . Et il devra, bien sûr, se défendre s’il veut avoir une place dans un schéma de jeu dans lequel il a des défenseurs fantastiques. Et, en même temps, rivalisez avec plusieurs membres du staff qui peuvent prendre plusieurs minutes : Malik Monk, Kent Bazemore (un autre trentenaire), Wayne Ellington (34 ans), Talent Horton-Tucker, les recrues Austin Reaves et Joel Ayayi et le susmentionné Trevor Ariza. Beaucoup de concurrence à trop vieux.

La rédemption et le cœur du champion

Une chose est objective : Westbrook et Carmelo ont de meilleures chances de remporter le ring cette année que l’an dernier. Car oui, les Lakers se sont apparemment mis dans un pétrin inutile en signant, surtout, le premier d’entre eux. Ils ont une ancienneté excessive et une moyenne d’âge trop élevée pour rivaliser avec des équipes plus jeunes et plus vigoureuses. Joueurs très sujets aux blessures. Une garde-robe difficile à supporter. Mais ils ont une équipe pleine de stars, un Howard qui va bien physiquement, vient de terminer une saison très valable chez les Sixers et résoudra les problèmes intérieurs que les Lakers ont subis l’année dernière. Et, bien sûr, il y a Anthony Davis, un homme qui, respecté pour ses blessures, est le meilleur de la NBA, un défenseur inébranlable, un attaquant qui laisse tomber les points de ses mains, un joueur qui rebondit, bloque, passer, marquer, voler, courir, poster, voler et piloter votre équipe. Et les options des Lakers passeront par son physique.

Et enfin, bien sûr, nous devons parler de LeBron. La principale raison de croire que les Lakers peuvent être des champions, Le roi dont la couronne porte ce nom de famille Antetokounmpo, l’homme que personne ne devrait jamais sous-estimer. Un cœur indomptable, une star de l’Olympe, un joueur engagé dans l’histoire. LeBron aura 37 ans en décembre et la saison dernière de basket-ball, au cours de laquelle il a souffert des maux de l’âge et des blessures dues au calendrier effondré, il est allé à 25 points, 7,7 rebonds et 7,8 passes décisives. L’attaquant, converti à la base, est allé avec le contesté The Decision de l’Ohio à la Floride pour gagner avec le Miami Heat. Puis, il est retourné dans la patrie pour conquérir l’anneau promis. Et de l’un des plus petits marchés, il est allé au plus grand pour triompher à nouveau dans l’année la plus difficile, le coronavirus et l’absence d’avantage de terrain. A travers lui, sa figure éternelle et sa légende bien connue passeront les options des Lakers.

Sa simple présence peut contenir Westbrook, son savoir-faire, prendre soin de son corps et son discours peuvent suffire à se rendre vivant en playoffs. Et là, en fin de compte, votre personnalité et votre personne réapparaîtront. Cet homme absorbant qui cherche le trône de Michael Jordan. Ce joueur qui a écrit une histoire que la NBA a mangé comme personne d’autre. Cet être céleste qui cherche sa place définitive dans l’histoire. Oui, les Lakers sont dans un très gros bordel, dans un bordel originaire d’un marché dans lequel beaucoup de choses se sont passées et très variées, ils ont autrefois de très bons joueurs mais aujourd’hui un peu passé, ou très vétéran, un risque élevé de blessures, beaucoup des egos irrépressibles et une supposée capacité innée à s’autodétruire. Mais surtout, ils ont LeBron James. Et avec lui, ne l’oublions pas, tout est possible. Rudy Tomjanovich l’a déjà dit, dans une de ces phrases qu’a une compétition, l’américaine, très encline à parler dans la vraie vie comme dans les films : “Ne jamais sous-estimer le cœur d’un champion“. Ça.