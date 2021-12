LeBron et les Lakers profitent enfin du calendrier

Le temps est-il venu pour ces Lakers ? C’est la question que les fans se poseront à chaque match qui passe. Cette fois, il a des raisons de le penser. L’étape est franchie pour que l’équipe dirigée par Frank Vogel progresse une fois pour toutes non seulement dans le classement mais aussi dans son jeu, que quelque chose se voit, et passe à un nouveau niveau dans lequel les blessés récupèrent complètement et les doigts sont traversé pour qu’il n’y en ait plus. Ce sont deux victoires, qui dans un autre contexte seraient insignifiantes, mais c’est la manière dont ils les ont remportées qui nous invite à penser à de plus grands sommets. Qui allait dire aux supporters de cette franchise, la plus récompensée de la NBA avec les Boston Celtics, de les voir faire preuve de joie en battant l’un des rivaux les plus faibles de la compétition.

L’équipe californienne a enterré le la magie dans un troisième quart de touche baguette et haut de forme (36-10) pour ajouter cette deuxième victoire en trois jours (106-94) avec laquelle ils doivent se projeter. Russell Westbrook et Talen Horton-Tucker ont chacun marqué 19 avec une précision de tir de 50 %, bien que l’artiste absolu soit LeBron James : triple-double, 30 + 11 + 10, et une série de dix matchs depuis son retour du match. il a une moyenne de 27,1 points.

Comment les Lakers peuvent-ils se sentir bien ? Voir comment les deux dernières semaines se sont déroulées. Lors de ces deux derniers matchs, ils n’ont pas pu compter sur Anthony Davis, souffrant d’une gêne au genou sans gravité, qui a contraint James à se surmener. Mais bien utilisé. Le Magic et le Thunder sont deux des pires, mais le premier a poussé les Clippers à la limite à Staples la nuit précédente et le dernier a déjà battu les Lakers dans leur fief il y a quelques semaines. Il était temps de profiter de ce qu’ils avaient à faire dans le calendrier, chose qu’ils n’ont pas non plus accomplie dans d’autres phases du cours. Depuis ce réveil contre les Kings à LA, des résultats plus réels ont été donnés pour une équipe d’une telle stature, à laquelle il manque toujours Ariza et Nunn : ils sont tombés dans le derby de la ville et contre les Grizzlies, ce qui serait étrange s’ils n’est pas entré dans la série pour le titre.