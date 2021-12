LeBron et les Lakers se régalent d’Oklahoma City Thunder

Les Lakers de Los Angeles Ils sont à nouveau positifs dans la Conférence Ouest de la NBA (14-13). La franchise Angelina a battu Le tonnerre d’Oklahoma City à l’extérieur dans l’un de leurs matchs les plus confortables de toute la saison : 116-95 et une rencontre contrôlée dès le premier quart-temps (avec une série de 32-18).

Le témoin du match ne pouvait être porté par un autre joueur qui James Lebron. « El Rey » a été le MVP du match après avoir réalisé une performance de 33 points, cinq rebonds, six passes décisives et trois interceptions qui, sans Anthony Davis sur le terrain, n’aurait pas pu être mieux pour ses Lakers.

Il convient également de mentionner le rôle cette fois d’Avery Bradley, qui avec 22 points et quatre interceptions a agi comme une deuxième épée contre le mauvais match de Russell Westbrook : huit points, neuf rebonds et sept passes décisives (avec cinq défaites) contre son ancienne équipe.

Affaires traitées des deux côtés de l’étage. #LakersWin pic.twitter.com/ewqIe38dUG – Los Angeles Lakers (@Lakers) 11 décembre 2021

En OKC, la bonne performance de Josh Giddey (12 points, sept rebonds et sept passes) n’a servi à rien, qui fait sans aucun doute partie des candidats à la bagarre pour le Rookie of the Year, alors qu’aucun de ses coéquipiers (hormis Tre Mann avec 19 points du banc) s’est comporté au niveau de la situation. Même Shai Gilgeous-Alexander ne l’a pas fait, avec 11 points et quatre passes décisives.

Regardant vers le haut

Avec cette victoire, les Los Angeles Lakers se séparent un peu des positions de play-in. Actuellement, ils sont marqués par les Dallas Mavericks, avec une fiche de 12-13, tandis que les Angelenos sont 6e avec 14-13, et traquent leur voisin, les Los Angeles Clippers (5e avec 14-12).