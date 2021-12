LeBron et Westbrook mènent les Lakers contre les Celtics

Victoire importante de Les Lakers de Los Angeles en vue de Celtics de Boston 117-102 au Staples Center dans un duel que les Angelenos ont clairement dominé dès le deuxième quart-temps et qui s’est condamné dans un formidable troisième quart-temps. James Lebron Il a joué à un niveau élevé et a été le meilleur de son équipe avec 30 points (13 sur 19 en placement), 5 aides et +18 avec lui sur le terrain. Russell Westbrook Il a terminé le duel avec un double-double de 24 points (9 sur 16 en placement) et 11 aides. Anthony Davis a contribué 17 points et 16 rebonds. Talen Horton Tucker est resté à 12 points (0 sur 5 sur 3s). Sur le banc, Malik Monk a été le meilleur avec 10 points.

Chez les Celtics, qui n’ont toujours pas réalisé une séquence de victoires qui les rapprochent des premières positions de la Conférence Est, les 34 points (13 sur 22 au tir depuis le terrain) et 8 rebonds de Jayson tatum. Le faible retour de Dennis Schroder à son retour à LA après avoir rejeté le contrat de Los Angeles et terminé presque au minimum à Boston. L’Allemand a terminé le duel avec 10 points et 5 passes décisives. Juancho Hernangómez, oublié par Udoka comme pièce précieuse pour la rotation, a joué 5 minutes cette fois et a raté les trois triples qu’il a tenté.

– Bron x Brodie – @ KingJames (30 PTS, 5 AST) et @ russwest44 (24 PTS, 11 AST) ouvrent la voie dans la victoire des @Lakers ! pic.twitter.com/DJ9etLarR5 – NBA (@NBA) 8 décembre 2021

Classification

Cette victoire permet aux Lakers de Los Angeles d’égaler les Clippers et les Dallas Mavericks au classement dans la lutte pour la cinquième place du classement Ouest (13-12). Avec le même record, les Celtics sont à égalité avec les Cavs et les Hawks dans la lutte pour la huitième place dans l’Est.