LeBron, Giannis et Damian Lillard expliquent pourquoi ils ont reçu le vaccin Covid

La NBA savait qu’il y avait probablement un mal de tête en matière de relations publiques alors que les joueurs et les entraîneurs ont rencontré les médias pour ouvrir officiellement la saison 2021-2022 lundi – et non, cela n’a rien à voir avec la demande commerciale de Ben Simmons à Philadelphie.

Dans les jours qui ont précédé le début de la saison, des rapports ont fait surface selon lesquels plusieurs joueurs de haut niveau n’avaient pas encore reçu le vaccin Covid. Pour Kyrie Irving et Andrew Wiggins, cela signifiait qu’ils ne pourraient pas jouer dans les matchs à domicile de leurs équipes en raison des ordonnances de la ville de Brooklyn et de San Francisco, respectivement. Wiggins a doublé sa position lors de la journée des médias, tandis qu’Irving a détourné les questions des journalistes via Zoom car il ne pouvait même pas être dans le bâtiment sans le vaccin.

Alors que quelques sceptiques bruyants ont dominé le récit sur la lutte de la NBA contre Covid, il convient de noter que 85 à 90% de la ligue sont vaccinés selon des rapports récents. Au lieu de nous concentrer sur les échecs vaccinaux face à une crise de santé publique en cours, célébrons tous les acteurs qui sont des leaders en montrant au monde que le vaccin est sûr et efficace.

Giannis Antetokounmpo : « J’ai fait ce qui était le mieux pour moi et ma famille pour rester protégés »

Nous commençons par le MVP des finales en titre qui vient de mener les Bucks à un championnat improbable. Oui, Giannis Antetokounmpo est vacciné.

Giannis Antetokounmpo : J’ai fait ce qui était le mieux pour moi et ma famille pour rester protégés. Oui, je suis vacciné. – Eric Nehm (@eric_nehm) 27 septembre 2021

LeBron James se fait vacciner après avoir fait ses recherches

LeBron dit qu’il était “très sceptique” au sujet du vaccin au début, mais après avoir fait ses recherches, il a décidé que c’était “la meilleure chose pour moi et ma famille”. – Harrison Faigen (@hmfaigen) 28 septembre 2021

Damian Lillard : « Enfant, j’ai dû me faire tirer dessus toute ma vie. »

Voici la citation complète de Lillard :

“Je ne suis pas en colère contre les gens qui disent:” Je dois faire mes recherches “, ou ils doivent prendre les mesures qui les mettent à l’aise”, a déclaré Lillard. «Mais j’ai beaucoup de gens dans ma famille avec qui je suis proche et je passe beaucoup de temps avec moi et je ne vais tout simplement pas mettre leur santé ou leur vie en danger parce que je veux faire de la recherche. Enfant, j’ai dû me faire tirer dessus toute ma vie. Avant d’aller à l’université, je devais me faire vacciner. Et je ne pourrais rien vous dire sur aucun d’entre eux. “J’ai vu des membres de ma famille mourir et des gens y perdent la vie, et il y a un moyen pour moi de me protéger et de protéger les gens que j’aime, je vais le faire”, a déclaré Lillard. “C’est assez simple.”

Ja Morant s’est fait vacciner pour sa petite fille

Ja Morant partage qu’il est vacciné. (Comme l’a fait Desmond Bane plus tôt.) “Je me suis fait vacciner tôt. … J’ai une petite fille. Je voyage beaucoup. Je ne peux pas lui ramener COVID.” – Chris Herrington (@ChrisHerrington) 27 septembre 2021

Desmond Bane : “Je vais bien savoir que j’étais l’une de ces personnes qui essayaient au moins de sauver les autres.”

Desmond Bane n’a eu aucun problème à se faire vacciner contre Covid-19 puisqu’il a grandi en se faisant vacciner contre d’autres virus. “Quoi qu’il arrive sur la route, tout ira bien en sachant que j’étais l’une de ces personnes qui essayaient au moins de sauver les autres” – Evan Barnes〽️ (@evan_b) 27 septembre 2021

Lonnie Walker savait où trouver de vraies informations sur le vaccin

Meilleure citation de Spurs Media Day avec l’aimable autorisation de Lonnie Walker IV : “Tik Tok, Twitter, Snapchat, Instagram, laissez-le tranquille. Si vous voulez les vraies informations (sur les vaccins COVID), obtenez-les d’un médecin de famille ou de quelqu’un qui sait.” – Tom Orsborn (@tom_orsborn) 27 septembre 2021

Karl-Anthony Towns : “Cela n’a pas d’importance pour les gens jusqu’à ce que cela leur arrive.”

“Chaque jour, je vois une nouvelle excuse pour laquelle les gens ne se font pas vacciner”, a-t-il tweeté plus tôt ce mois-ci, Karl-Anthony Towns. KAT a ajouté plus tard: “Cela n’a jamais d’importance pour les gens jusqu’à ce que cela leur arrive. J’espère que personne n’aura à faire face à ce que j’ai dû et continuera à faire face. » – Tommy Beer (@TommyBeer) 27 septembre 2021

Robin Lopez a fait la meilleure blague sur les vaccins

Comme l’a dit CJ McCollum :

Je pense qu’il est important de ne pas perdre de vue que 90% de la ligue est vaccinée. Joyeux lundi. – CJ McCollum (@CJMcCollum) 27 septembre 2021

Le légendaire centre de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, a expliqué pourquoi les athlètes doivent mener la campagne pour se faire vacciner :

Les athlètes et autres célébrités disposent d’une plate-forme publique pour aider à atténuer cette crise et à sauver des vies. Ne pas assumer cette responsabilité nuit aux industries du sport et du divertissement, à la communauté et au pays. Ceux qui prétendent avoir besoin de faire « plus de recherche » annoncent simplement qu’ils n’ont fait aucune recherche, car le consensus écrasant des immunologistes et autres experts médicaux est que le vaccin est efficace et sûr. Et empêchera la mort inutile de milliers de personnes. Comme je l’ai déjà dit, cette position ne fait que perpétuer le stéréotype du sportif idiot qui ne fait du sport que pour l’argent. Il déshumanise les victimes comme rien de plus que du fourrage politique.

Espérons que nous avons une saison NBA sûre et amusante devant nous.